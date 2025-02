Désormais détentrice du plus grand nombre de sélections en équipe de France, Eugénie Le Sommer savoure le chemin parcouru. Plus que les records, l’attaquante de l’OL veut être une source d’inspiration pour les plus jeunes.

Elle a été portée en triomphe par toutes ses coéquipières. Mardi, ce n’était pas la sainte Eugénie, mais bien celle des Roméo. Pourtant, au Mans, tout le monde n’en avait que pour Eugénie Le Sommer. Il faut dire que l’attaquante a passé un cap symbolique à l’occasion de la victoire des Bleues contre l’Islande (3-2). Avec à présent 199 sélections, elle est devenue la joueuse la plus capée de l’histoire de la sélection française, dépassant Sandrine Soubeyrand au palmarès. Un record qui a animé la soirée mancelle et fait d’Eugénie Le Sommer la star du jour. "On me parle de ce record depuis plusieurs années. Je ne réalise pas, a-t-elle avoué après le match. Cela s'est enchaîné, je n'y pensais pas. Je suis fière. Je sais ce que ça représente, notamment de dépasser Sandrine Soubeyrand, que j'ai vue de près. C'est top de lui succéder."

"Je n'ai pas eu de modèle étant petite"

Avant de revenir au quotidien avec l’OL et le déplacement à Strasbourg samedi, Eugénie Le Sommer a pu profiter de cet instant historique en famille, "mes parents, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines étaient là, ils font partie de cette histoire." Ils ont certainement pu se remémorer les débuts de l’attaquante en Bretagne à une époque où le foot féminin n’avait pas la médiatisation d’aujourd’hui. Même s’il reste encore beaucoup de travail, la Lyonnaise veut avant tout "inspirer, j'essaye d'être la meilleure possible, car j'ai envie d'être un modèle pour les petites filles. Je n'en ai pas eu et je sais que ça peut être important pour elles."