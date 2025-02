La réserve de l’OL affrontera celle de l’OM en amical à Décines

N’ayant pas de match ce week-end en National 3, la réserve de l’OL ne restera pas pour autant en repos. Gueïda Fofana a programmé un amical contre la réserve de l’OM qui se tiendra ce vendredi soir au GOLTC.

Avec le nul à Clermont et la défaite (1-2) dans le derby contre Saint-Etienne, la réserve de l’OL a manqué deux belles occasions de se placer pour titiller Limonest et Bourgoin en tête de la poule I de National 3. Avec actuellement quatre points de retard sur le leader de la poule, les hommes de Gueïda Fofana ne sont pas décrochés, mais ont clairement manqué le coche. Ils pourront se refaire contre Espaly, mais il faudra patienter jusqu’au samedi 8 mars pour tenter de retrouver une dynamique positive en championnat. Aucun match au programme ce week-end pour la réserve en National 3 et donc un peu de repos pour Romain Perret et ses coéquipiers.

Les Marseillais également en National 3

Néanmoins, avant de couper pendant deux jours, les jeunes Lyonnais auront malgré tout un match amical à disputer. Pour garder un peu de rythme avant un calendrier chargé avec notamment la Premier League International Cup et surtout donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins, Fofana a programmé un amical contre la réserve de l’OM. La rencontre se tiendra vendredi du côté du GOLTC. Un Olympico des réserves pour deux formations qui évoluent en National 3. Présents dans le groupe J, les Marseillais sont actuellement quatrièmes de leur poule avec 25 points en 16 matchs.