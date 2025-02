OL : Barisic et Perret une nouvelle fois avec les pros

Dans son désir d’ouverture à la jeunesse, Paulo Fonseca n’hésite pas à convier certains joueurs du groupe Pro 2 de l'OL. Ce jeudi, Romain Perret et Téo Barisic étaient de nouveau de la partie.

Dès son intronisation à la tête de l’équipe, il avait confié une certaine appétence pour faire de la place aux jeunes joueurs. À Lille, Paulo Fonseca avait lancé quelques noms aujourd’hui bien installés comme Ayyoub Bouaddi et il aimerait pourquoi pas en faire de même à l’OL. À la vue de l’urgence de résultats et d’objectifs, ce ne sera certainement pas pour tout de suite, mais le Portugais cherche malgré tout à se faire quelques idées sur le potentiel de certains du groupe Pro 2. Depuis son arrivée, Erawan Garnier, Alejandro Gomes Rodriguez, Romain Perret ou encore Téo Barisic ont eu la chance de participer à une séance du groupe professionnel.

Un derby pour la réserve ce week-end

Avec les nombreuses ventes de l’hiver, l’effectif a été réduit et ces jeunes viennent avant tout faire le nombre. Néanmoins, cela représente une belle récompense, surtout dans cette saison plutôt réussie de la réserve en National 3. Malgré la proximité du derby contre Saint-Etienne, samedi à 16h, Gueïda Fofana n’a pas pu compter sur Perret et Barisic ce jeudi après-midi. Le jeune attaquant et le polyvalent défenseur ont en effet participé à la séance concoctée par Paulo Fonseca, à quatre jours de la venue du PSG. Mais les voir tous deux dans le groupe n’est pas encore pour tout de suite.