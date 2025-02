Au cours du match à la Mosson entre Montpellier et l'OL (1-4) le dimanche 16 février, deux photographes ont été la cible de propos sexistes et racistes aux abords du parcage lyonnais.

Durant la rencontre qui opposait Montpellier à l’OL (1-4), deux photographes ont été victimes de harcèlement mais aussi de débordements racistes. Effectivement, les deux femmes ont fait l'objet de commentaires sexistes de la part de quelques supporters lyonnais. Les deux photographes ont partagé leur expérience traumatisante lors d'une interview avec nos confrères du Midi Libre. Dans cet entretien, Eva dévoile les propos tenus envers son égard. "N°49 (numéro inscrit sur sa chasuble, NDLR), ne fais pas la timide, réponds-nous. Salope, réponds ! Tu es bonne ! Je te baise", a entendu la photographe.

L'OL a été mis au courant

Des mots qui la chagrinent et qui la font douter, elle qui estime avoir de la chance de pouvoir vivre ces expériences. "C’est une chance énorme d’être en bord de terrain. Mais ne pas pouvoir travailler en paix, c’est triste. Il y a toujours un événement sur un match… Je me demande si c’est ce que je veux continuer à faire" Pour sa part, Sarah a également reçu des insultes de la part des supporters de l’OL. "Ma chérie vient prendre des photos non professionnelles. N°30, toi aussi, tu es bonne !". Suite à ces événements, les deux femmes réfléchissent désormais à porter plainte. L'OL qui a été mis au courant, les a incitées à le faire. Une affaire de plus à mettre à la déjà longue liste de méfaits lyonnais...