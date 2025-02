L’OL enchaîne un deuxième succès de suite à Montpellier (1-4)

Georges Mikautadze et Rayan Cherki lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Non sans mal, après une première mi-temps au petit trot, l’OL a passé la vitesse supérieure après la pause à Montpellier. Forts de deux buts en deux minutes, les Lyonnais enchaînent un deuxième succès (1-4) de suite après Reims.

De notre envoyé spécial à Montpellier.

Depuis deux semaines, Paulo Fonseca cherche de la continuité pour ses débuts à l’OL. Quand certains souhaitent voir une formation lyonnaise portée sur l’offensive, l’entraîneur portugais a freiné ces ardeurs. Dans la recherche de confiance, mais surtout de résultats, se rassurer avec un bloc solide est avant tout la priorité du nouveau staff lyonnais. Sans surprise, Fonseca a donc choisi d’aligner le même onze à Montpellier que celui qui avait démarré une semaine auparavant contre Reims. Les onze mêmes joueurs pour une copie sensiblement similaire dans le rendu et l'issue finale avec cette victoire (1-4). Le technicien voulait de la continuité, il a été servi, mais pas forcément dans le bon sens, notamment en première période. Comme une semaine auparavant, l’OL a joué sur un rythme de sénateur pendant toute une mi-temps.

Une possession avant tout dans le camp lyonnais

Pourtant, à la différence de Reims, les joueurs rhodaniens ont rapidement fait sauter le verrou montpelliérain. Après une première percée de Tessmann, l’OL a pris les devants sur une passe bien sentie de Cherki vers Mikautadze (0-1, 3e). De nouveau aligné en pointe, le Géorgien a encore trouvé le chemin des filets, comme face à Reims, ce fut à peu près tout. À la pause, même Lucas Perri avait touché plus de ballons que son attaquant (14 contre 13). Car oui, malgré cette ouverture du score, l’OL s’est endormi sur la pelouse de la lanterne rouge de Ligue 1. Il y avait bien 62% de possession à la pause, mais cette possession n’a servi strictement à rien.

Le ballon a tourné de gauche à droite, de droite à gauche, mais sans parvenir à trouver une solution dans l’axe. À force, Montpellier a compris qu’il avait peut-être sa chance, en pressant plus. Presque logiquement, le MHSC est revenu dans la rencontre sur une touche mal jugée par la défense lyonnaise. Tanguy Coulibaly ne s’est pas fait prier pour couper la trajectoire devant Tagliafico et égaliser (1-1, 38e). Cela pendait au nez de l’OL qui a joué au petit trot, sans se montrer dangereux. Nuamah a bien obligé Lecomte à s’employer dans la foulée (39e) mais ce n’était pas fameux une fois de plus.

Les Lyonnais tuent le suspense en deux minutes

Seulement, à l’image du Ghanéen quasiment invisible pendant 45 minutes, la formation de Paulo Fonseca est revenue avec de meilleures intentions et a mis la tête sous l’eau de Montpellier en deux minutes. Sur une longue ouverture de Matic, Nuamah a fait sa spéciale en repiquant dans l’axe et enroulant (1-2, 51e). Dans la foulée, le numéro 37 s’est mué en passeur en déposant un centre sur la tête de Tolisso (1-3, 53e). Avec le quatrième but en quatre matchs du milieu, l’OL a cassé le moral adverse. Montpellier n’a plus rien montré après ça, à part un coup-franc de Savanier claqué par Perri.

Avec ce break d’avance, Fonseca a profité de l’heure de jeu pour faire rapidement tourner avec un triple changement Almada - Lacazette - Abner. Un coaching gagnant puisque les trois entrants ont été impliqués sur le quatrième but et ce plat du pied bien senti du numéro 10. Comme face à Reims, l’OL n’a pas été flamboyant, mais assure encore l’essentiel avec les trois points. Néanmoins, dans une semaine, contre le PSG, ce sera une autre paire de manches…