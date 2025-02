Averti, Tagliafico sera suspendu pour OL - Brest

Nicolas Tagliafico lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Averti dimanche à Montpellier, Nicolas Tagliafico a récolté un troisième jaune en moins de dix matchs. Si l’Argentin sera présent pour OL - PSG, il manquera le rendez-vous contre Brest le 2 mars prochain à Décines.

De notre envoyé spécial pour Montpellier - OL.

Toujours aussi précieux dans le jeu et l’état d’esprit, Nicolas Tagliafico a malgré tout une propension à prendre beaucoup de cartons jaunes. Entre l’Argentin et Saël Kumbedi de l’autre côté du terrain, l’OL a deux latéraux souvent sanctionnés durant les matchs. Le déplacement à Montpellier (1-4) n’a pas échappé à la règle, même si Kumbedi a réussi à passer entre les gouttes malgré deux grosses charges en première mi-temps. Ce ne fut pas le cas pour son homologue à gauche. Ayant pris pas mal de coups en première mi-temps par l’intermédiaire de Tanguy Coulibaly, Nicolas Tagliafico s’est quelque peu vengé durant le deuxième acte sur l’attaquant montpelliérain.

Trois cartons de suite

S’il a réussi à ne pas voir Mr Bollengier le sanctionner d’un carton sur une semelle, le latéral de l’OL n’a pu échapper au carton jaune sur un duel aérien avec Coulibaly. Si les joueurs du MHSC ont réclamé plus qu’un avertissement pour un bras dans le visage du Montpelliérain, l’arbitre n’est pas allé jusqu’à la sanction ultime. Toutefois, la biscotte n’est pas sans conséquence pour Nicolas Tagliafico. Déjà averti contre l’OM et Reims, le latéral a fait le triplé à Montpellier. Trois jaunes qui vont entraîner une suspension d’un match. Ce ne sera pas contre le PSG dimanche prochain, mais une semaine plus tard face à Brest, toujours au Parc OL.