Malgré le double visage montré par son équipe, Paulo Fonseca a souligné de nouveaux progrès dans le jeu de l'OL contre Montpellier (1-4). L'entraîneur portugais croit en des jours meilleurs avec du travail.

De notre envoyé spécial à Montpellier.

Avec une nouvelle victoire à quatre buts (1-4), il y a une efficacité offensive retrouvée à l’OL ?

Paulo Fonseca : Nous devons trouver une stabilité défensive pour avoir ensuite un bon jeu de position pour se créer des occasions. Nous avons beaucoup de qualités individuelles en attaque. Il faut juste pouvoir arriver jusqu’à la surface pour que cette qualité soit mise en valeur. En première mi-temps, on a eu beaucoup le ballon sans arriver à avoir cet espace pour arriver à la surface. Nous devons progresser et nous améliorer défensivement que ce soit à la perte du ballon pour le récupérer plus vite et contre-attaquer plus vite et plus fort.

Vous avez fait des changements à l’heure de jeu avec trois entrants décisifs sur le troisième but…

Je suis un entraîneur avec beaucoup de chance. Les joueurs qui sont entrés lors du dernier match (Reims, victoire 4-0) ont été décisifs. Aujourd’hui (à Montpellier, succès 1-4) également. Quand nous avons des joueurs avec une bonne mentalité, nous avons la confiance pour bien jouer. Nous avons des joueurs pour commencer le match et pour entrer, mais l’attitude des joueurs qui sont entrés a été décisive.

Mikautadze a encore marqué, Lacazette aussi, Nuamah retrouve des couleurs. Vous devez être content ?

Très positif, ils sont là pour marquer. Je suis très heureux. Georges (Mikautadze) a travaillé beaucoup défensivement lors de deux derniers matchs. Il a mérité de marquer. Alexandre (Lacazette) a fait l’effort d’être avec le groupe avec seulement deux entraînements. C’est magnifique pour moi, même si c’est difficile de choisir (sourire).

"Il aurait été facile de perdre des points contre Reims et Montpellier"

Corentin Tolisso en est lui à trois buts de suite en championnat…

Corentin (Tolisso) est un joueur très important pour nous. Il a cette capacité à aller vers la surface, pour comprendre les moments où il doit être proche de l’attaquant, pour prendre la profondeur. C’est un joueur très intelligent. Il travaille beaucoup pour l’équipe, j’ai beaucoup de confiance en lui. C’est un leader, mais c’est surtout un joueur très intelligent.

Thiago Almada a encore montré des choses intéressantes. Que manque-t-il pour qu’il soit titulaire ?

Je peux seulement choisir onze joueurs. Mais c’est un joueur très important. Il le sera dans le futur, mais j’ai cherché de la stabilité avec pas beaucoup de changements. Il a beaucoup de qualité. Dans le futur, nous aurons peut-être la structure pour avoir Thiago (Almada), Rayan (Cherki), Ernest (Nuamah)et d’autres sur le terrain. Mais, on n’a eu que deux semaines pour le moment.

Vous avez joué Reims (4-0) et Montpellier (1-4). Dimanche, il y a le PSG. Prépare-t-on le match de la même manière ?

C’est un match que nous devons préparer normalement. C’est vrai que nous avons joué deux équipes qui ne sont pas dans le haut du classement, mais il aurait été aussi facile de perdre des points contre ces équipes. On a fait un travail très solide parce que l’OL avait perdu des points contre ces équipes-là. On va jouer la meilleure équipe de France. Nous devons nous reposer et préparer la stratégie à adopter pour le match dans les prochains jours.