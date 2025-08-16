Lens - OL : Tessmann préféré à Merah

Malgré une très bonne préparation estivale, Khalis Merah paie très certainement sa jeunesse et son inexpérience au haut niveau pour Lens - OL. Paulo Fonseca a choisi de titulariser Tanner Tessmann aux côtés de Corentin Tolisso et Tyler Morton.
La composition de l’OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana
C 'est donc Cavegone qui avait raison, le milieu est Morton Tessmann Tolisso^^
Un choix moins offensif à l'extérieur, et plus costaud au milieu pour la récupération
En face Thauvin reste sur le banc au coup d'envoi, un autre Fofana que le notre le remplace, Rayan Fofana
Fonseca n'a donc pas osé. Bien, on verra.
La presse annonce un 4-2-3-1 avec Coco en 10
Pas l'avant match annoncé sur OLPLAY ? Philippe Bruet est il toujours à OLPLAY ?
Ils pourraient nous informer quand même 🤔
Je ne cacherai pas plus longtemps ma déception.... j'espère me tromper...