Tanner Tessmann lors d'OL - RWDM Brussels
Tanner Tessmann lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Lens - OL : Tessmann préféré à Merah

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Malgré une très bonne préparation estivale, Khalis Merah paie très certainement sa jeunesse et son inexpérience au haut niveau pour Lens - OL. Paulo Fonseca a choisi de titulariser Tanner Tessmann aux côtés de Corentin Tolisso et Tyler Morton.

    La composition de l’OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana

    6 commentaires
    1. Avatar
      bretonico - sam 16 Août 25 à 16 h 04

      C 'est donc Cavegone qui avait raison, le milieu est Morton Tessmann Tolisso^^

      Signaler
    2. Avatar
      bretonico - sam 16 Août 25 à 16 h 05

      Un choix moins offensif à l'extérieur, et plus costaud au milieu pour la récupération

      En face Thauvin reste sur le banc au coup d'envoi, un autre Fofana que le notre le remplace, Rayan Fofana

      Signaler
    3. janot06
      janot06 - sam 16 Août 25 à 16 h 18

      Fonseca n'a donc pas osé. Bien, on verra.

      Signaler
    4. Avatar
      bretonico - sam 16 Août 25 à 16 h 24

      La presse annonce un 4-2-3-1 avec Coco en 10

      Signaler
    5. Avatar
      Poupette38 - sam 16 Août 25 à 16 h 24

      Pas l'avant match annoncé sur OLPLAY ? Philippe Bruet est il toujours à OLPLAY ?
      Ils pourraient nous informer quand même 🤔

      Signaler
    6. Avatar
      exile97 - sam 16 Août 25 à 16 h 25

      Je ne cacherai pas plus longtemps ma déception.... j'espère me tromper...

      Signaler

