L'OL a du mal face à Lens à Bollaert

Lens a du mal à gagner ses premières journées de Ligue 1, mais échappe presque toujours à la défaite sur son terrain. L'OL est prévenu, lui qui n'arrive pas à gagner à Bollaert depuis cinq ans.

Lens a disputé quinze premières journées de Ligue 1 au XXIe siècle. Le club n’a remporté que quatre matchs sur ces quinze rencontres. Il a enregistré quatre matchs nuls et sept défaites. Cependant, ces défaites sont presque toutes à l’extérieur. À domicile, Lens n’a perdu qu’une seule fois lors d’une première journée depuis 2000. Cette défaite unique remonte à la saison 2010/2011 contre Nancy. Le bilan montre que le stade Bollaert reste un lieu solide pour débuter la saison.

Lens face à l’OL : une série à poursuivre ?

Pour sa première à domicile cette saison, Lens recevra l’Olympique lyonnais le 16 août à 17h. L’enjeu sera de continuer cette belle série à Bollaert et de confirmer que la défaite contre Nancy en 2010 reste une exception. Mais les Lensois devront aussi se montrer efficaces offensivement et solides en défense face à un OL ambitieux. Les supporters espèrent voir leur équipe lancer la saison avec un succès à domicile. Dans l'ambiance surchauffée du nord de la France, les Lyonnais vont devoir se mettre au diapason face à une équipe qui ne leur réussit pas à l'extérieur. Sur les cinq matchs depuis la remontée lensoise en Ligue 1, l'OL n'en a gagné aucun (trois nuls et deux défaites).