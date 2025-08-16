Actualités
Georges Mikautadze lors d'OL - Lens
Georges Mikautadze lors d’OL – Lens (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

L'OL a du mal face à Lens à Bollaert

  • par Lirone Nabet

    • Lens a du mal à gagner ses premières journées de Ligue 1, mais échappe presque toujours à la défaite sur son terrain. L'OL est prévenu, lui qui n'arrive pas à gagner à Bollaert depuis cinq ans.

    Lens a disputé quinze premières journées de Ligue 1 au XXIe siècle. Le club n’a remporté que quatre matchs sur ces quinze rencontres. Il a enregistré quatre matchs nuls et sept défaites. Cependant, ces défaites sont presque toutes à l’extérieur. À domicile, Lens n’a perdu qu’une seule fois lors d’une première journée depuis 2000. Cette défaite unique remonte à la saison 2010/2011 contre Nancy. Le bilan montre que le stade Bollaert reste un lieu solide pour débuter la saison.

    Lens face à l’OL : une série à poursuivre ?

    Pour sa première à domicile cette saison, Lens recevra l’Olympique lyonnais le 16 août à 17h. L’enjeu sera de continuer cette belle série à Bollaert et de confirmer que la défaite contre Nancy en 2010 reste une exception. Mais les Lensois devront aussi se montrer efficaces offensivement et solides en défense face à un OL ambitieux. Les supporters espèrent voir leur équipe lancer la saison avec un succès à domicile. Dans l'ambiance surchauffée du nord de la France, les Lyonnais vont devoir se mettre au diapason face à une équipe qui ne leur réussit pas à l'extérieur. Sur les cinq matchs depuis la remontée lensoise en Ligue 1, l'OL n'en a gagné aucun (trois nuls et deux défaites).

    à lire également
    Corentin Tolisso au moment du sacre à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus
    Giroud, Pogba, Thauvin... Tolisso va retrouver des champions du monde

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze lors d'OL - Lens
    L'OL a du mal face à Lens à Bollaert 14:50
    Jamal Alioui, nouvel adjoint de l'OL
    Lens - OL : en plus de Sage, l'OL retrouvera Alioui ce samedi 14:00
    Amel Majri, joueuse de l'OL
    Majri, à jamais dans l'histoire de l'OL Lyonnes 13:15
    Corentin Tolisso au moment du sacre à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus
    Giroud, Pogba, Thauvin... Tolisso va retrouver des champions du monde 12:30
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lens - OL : des nouveautés au niveau du règlement de la Ligue 1 11:45
    Les joueurs de l'OL contre Hambourg
    L'OL s'avance en Ligue 1 avec une moyenne d'âge basse 11:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL) : "Ce brassard représente beaucoup pour moi" 10:15
    Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Lens - OL : Merah ou Tessmann dans l'entrejeu ? 08:45
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    La sérénité de l'OL à l'épreuve de la compétition 08:00
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    L'OL Lyonnes se frotte à Nuremberg pour un deuxième amical 07:30
    Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United)
    OL : la défense de l’OL plus solide que la saison dernière ? 15/08/25
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    OL : Karabec bien du voyage à Lens 15/08/25
    Lens - OL : Bollaert, vraiment une forteresse imprenable ? 15/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse 15/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Les supporters voient un avenir européen à l'OL 15/08/25
    Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
    OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août 15/08/25
    Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
    OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri 15/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut