Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement contre Montpellier (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Après la victoire à Montpellier (1-4), les joueurs de l’OL vont avoir le droit à un peu de repos. Paulo Fonseca leur a accordés deux jours avant d’attaquer la préparation du PSG dès mercredi.

De notre envoyé spécial à Montpellier.

Pour certains, il y a la prime de match doublée. À l’OL, battre Montpellier (1-4) n’a rien d’un exploit et ce n’est pas une récompense financière qui est arrivée dans les poches des joueurs lyonnais. Néanmoins, les deux victoires de suite contre Reims (4-0) et dans l’Hérault ce dimanche (1-4) ont peut-être bien poussé Paulo Fonseca à récompenser ses joueurs. Forts de deux succès consécutifs, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont pouvoir couper un peu ces prochains jours. Ayant mis les voiles vers Lyon dès le coup de sifflet final avec un trajet retour en car, les Lyonnais ne seront pas de retour à Décines avant mercredi. Malgré l’imminence du choc contre le PSG, dimanche prochain, deux jours de repos ont été accordés par le staff de l’OL à l’issue du succès montpelliérain.

Se régénérer physiquement avant le choc

Malgré une prise de poste il y a deux semaines et une nécessité avouée de travailler, Paulo Fonseca a fait le choix d’une régénération physique de quarante-huit heures afin de retrouver des joueurs frais. Après le match contre Montpellier, on a pu voir certains éléments avec des poches de glace ou boitant bas. Ces deux jours de repos ne devraient donc pas être de trop pour préparer au mieux le rendez-vous dominical contre le leader parisien. Un vrai test pour cette formation rhodanienne même si l’écart semble désormais bien plus important qu’en décembre dernier. De quoi créer plus facilement la surprise ?