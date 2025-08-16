Actualités
Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Lens - OL : Merah ou Tessmann dans l'entrejeu ?

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Pour la première journée de Ligue 1, Paulo Fonseca devrait logiquement s'appuyer sur l'équipe-type qui a fait une bonne préparation estivale. Néanmoins, avec le retour de Corentin Tolisso, Khalis Merah et Tanner Tessmann devraient se disputer la troisième place dans le milieu de l'OL.

    C'est enfin le grand jour ! Après plus d'un mois de préparation, l'OL lance enfin sa saison ce samedi en fin d'après-midi du côté de Lens. À 17h, les Lyonnais laisseront derrière eux un été qui n'a pas été un long fleuve tranquille pour se concentrer une bonne fois pour toutes sur le sportif. Fort d'une bonne préparation estivale, Paulo Fonseca arrive avec quelques certitudes à Bollaert au moment de son duel avec Pierre Sage. Satisfait de ce qu'il a pu voir durant les matchs amicaux, le Portugais ne devrait pas tout chambouler dans son onze de départ. S'étant appuyé sur un onze presque type à partir du match contre Hambourg, il devrait en faire de même à Lens, malgré une interrogation dans le milieu de terrain.

    Un rôle plus avancé pour Tolisso ?

    Contre Getafe, le trio Morton - Tessmann - Merah avait commencé la rencontre, en partie grâce à la blessure de Corentin Tolisso. Or, le capitaine est bien de retour à Lens ce samedi et va donc retrouver une place de titulaire. À son aise techniquement lors du dernier amical, Tyler Morton devrait connaitre sa première en Ligue 1, mais la question est de savoir aux côtés de qui. Révélation de la préparation, Khalis Merah a impressionné. Suffisant pour débuter et ainsi faire reculer Tolisso dans le double pivot ? Jeudi, Paulo Fonseca a laissé entendre que lancer un jeune relevait "d'un contexte positif". Sous-entendu que l'ambiance surchauffée de Bollaert n'était pas le meilleur endroit pour des débuts ? Savoir qui de Tessmann ou Merah débutera est aujourd'hui la seule interrogation à l'OL.

    La composition probable de l'OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann (ou Merah), Morton, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana

    7 commentaires
    1. janot06
      janot06 - sam 16 Août 25 à 8 h 55

      C'est l'occasion de tester Merah dans l'ambiance particulière de Bollaert, mais je ne doute pas de lui qui n'a pas été impressionné à Munich.
      Aligner Khalis au lieu de Tessman c'est vouloir imposer notre jeu.

      Signaler
      1. Avatar
        alain.taulin@orange.fr - sam 16 Août 25 à 9 h 45

        Pas sûr que ce soit une bonne idée ! Personnellement, je le ferai rentrer en cours de match et en fonction du déroulement ! Je suis étonné de ne pas voir apparaître Sulc dans les possibilités de titularisation ? Nous verrons à 17 h quelle équipe nous proposera Fonseca!

        Signaler
    2. Avatar
      Cicinho2 - sam 16 Août 25 à 9 h 03

      Mettre Tessmann plutôt que Merah, ça serait revenir sur le positif de la préparation et aux choix de fin de saison dernière...

      Signaler
    3. s.k
      s.k - sam 16 Août 25 à 9 h 04

      On verra bien mais je pense que ça se joue plutôt entre Morton et Tessman

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - sam 16 Août 25 à 9 h 11

        Bonjour tout le monde,

        Si l'on joue à 3 milieux, pour une version offensive, Khalis jouera avec Corentin devant Tyler.
        Pour une version plus défensive, cela serait Tanner derrière Corentin et Tyler.

        Signaler
    4. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - sam 16 Août 25 à 9 h 21

      Je pense que l’on va vers ta version 1. Intuition.

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - sam 16 Août 25 à 9 h 25

        Salut Monark,

        Cela serait la version la plus séduisante.

        Signaler

