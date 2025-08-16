Lens - OL : Merah ou Tessmann dans l'entrejeu ?

Pour la première journée de Ligue 1, Paulo Fonseca devrait logiquement s'appuyer sur l'équipe-type qui a fait une bonne préparation estivale. Néanmoins, avec le retour de Corentin Tolisso, Khalis Merah et Tanner Tessmann devraient se disputer la troisième place dans le milieu de l'OL.

C'est enfin le grand jour ! Après plus d'un mois de préparation, l'OL lance enfin sa saison ce samedi en fin d'après-midi du côté de Lens. À 17h, les Lyonnais laisseront derrière eux un été qui n'a pas été un long fleuve tranquille pour se concentrer une bonne fois pour toutes sur le sportif. Fort d'une bonne préparation estivale, Paulo Fonseca arrive avec quelques certitudes à Bollaert au moment de son duel avec Pierre Sage. Satisfait de ce qu'il a pu voir durant les matchs amicaux, le Portugais ne devrait pas tout chambouler dans son onze de départ. S'étant appuyé sur un onze presque type à partir du match contre Hambourg, il devrait en faire de même à Lens, malgré une interrogation dans le milieu de terrain.

Un rôle plus avancé pour Tolisso ?

Contre Getafe, le trio Morton - Tessmann - Merah avait commencé la rencontre, en partie grâce à la blessure de Corentin Tolisso. Or, le capitaine est bien de retour à Lens ce samedi et va donc retrouver une place de titulaire. À son aise techniquement lors du dernier amical, Tyler Morton devrait connaitre sa première en Ligue 1, mais la question est de savoir aux côtés de qui. Révélation de la préparation, Khalis Merah a impressionné. Suffisant pour débuter et ainsi faire reculer Tolisso dans le double pivot ? Jeudi, Paulo Fonseca a laissé entendre que lancer un jeune relevait "d'un contexte positif". Sous-entendu que l'ambiance surchauffée de Bollaert n'était pas le meilleur endroit pour des débuts ? Savoir qui de Tessmann ou Merah débutera est aujourd'hui la seule interrogation à l'OL.

La composition probable de l'OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann (ou Merah), Morton, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana