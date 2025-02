Corentin Tolisso lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Satisfait du visage montré contre Reims, Paulo Fonseca a choisi de reconduire les onze mêmes titulaires ce dimanche face à Montpellier. Alexandre Lacazette et Thiago Almada débuteront donc sur le banc.

Il le répète depuis son arrivée, il veut de la continuité. Depuis sa prise de fonction à l'OL, Paulo Fonseca ne veut pas tout bouleverser et souhaite avant tout s'appuyer sur des choses qui marchent. En ce sens, le technicien portugais a respecté ce qu'il avait dit. À savoir continuer à miser sur les mêmes joueurs après la victoire contre Reims dimanche dernier. Pour le déplacement à Montpellier ce dimanche, l'OL évoluera avec le même onze de départ qu'il y a une semaine à Décines. La formation lyonnaise reste en 4-2-3-1 avec Corentin Tolisso dans un rôle de meneur de jeu et Rayan Cherki et Ernest Nuamah sur les côtés.

À ceux qui espéraient voir Thiago Almada débuter son premier match comme titulaire, il faudra patienter encore a minima une semaine. L'Argentin commencera la rencontre sur le banc, au même titre qu'Alexandre Lacazette. Ce n'est pas forcément une surprise puisque le capitaine habituel revient tout juste de blessure et n'était pas jugé à 100% pour son coach.

La composition de l'OL contre Montpellier : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Cherki, Tolisso, Nuamah - Mikautadze