Ligue 1 : Thiago Almada, un pari pour l’avenir de l'OL

Encore très discret à Lyon et avec trois apparitions en Ligue 1 en cours de match, l’Argentin Thiago Almada est encore un pari sur l’avenir, mais il espère tenir un rôle dès le déplacement à Montpellier, ce dimanche.

Avec AFP. Interdit de recrutement par la DNCG, le gendarme financier du football français, l’Olympique lyonnais a néanmoins été autorisé à recruter Thiago Almada, ce joueur de 23 ans (6 sélections, 2 buts), champion du monde 2022 avec l’Albiceleste, sur la base d’un prêt gratuit de la part de Botafogo, club de la holding Eagle Football également propriétaire de Lyon. Dans le dernier communiqué financier publié le 9 février, l’OL déclare même avoir obtenu "le transfert des droits économiques futurs" de trois joueurs, sans les nommer, en provenance du club carioca pour un montant de 98,5 millions d’euros.

Ainsi, le Brésilien Luiz Henrique a rejoint le 20 janvier au Zenit Saint-Pétersbourg pour 33 millions d’euros, au bénéfice de l’Olympique lyonnais. La valeur marchande de Thiago Almada serait estimée, quant à elle, à 27 millions d’euros selon le site de référence Transfertmarkt. Le troisième joueur pourrait être l’attaquant brésilien Igor Jesus, dont le transfert éventuel profiterait aux comptes de l’OL. À moins qu’il ne renforce l’équipe lyonnaise l’été prochain.

Une valeur estimée à 27 millions d’euros

Si le recrutement de l’Argentin a fait réagir la Ligue 1, qui dénonce un détournement des règles de la DNCG, avec des réserves déposées par Toulouse et Reims et une protestation de la part de Marseille, l’entraîneur de Montpellier, Jean-Louis Gasset, ne semble pas perturbé par la présence de Thiago Almada, dimanche. "J’ai assez de soucis", a-t-il estimé en conférence de presse, alors que le club héraultais est lanterne rouge de Ligue 1. "C’est un joueur qui amène un peu de folie, a-t-il ajouté. Ils ont déjà des joueurs comme ça. C’est plus un recrutement pour l’avenir, une fois que Lyon sera bien installé. Il me semble que c’est davantage pour l’après-Cherki que pour maintenant."

Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, se dit pour sa part convaincu "qu’il sera un joueur important pour le futur". "Thiago, c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualités. Je lui ai déjà dit », a affirmé le technicien qui l’intègre à petites touches. "Maintenant, nous avons besoin d’une structure pour avoir Thiago, Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah. Et je dois faire attention parce qu’on n’a que deux semaines de travail. Nous ne pouvons pas changer beaucoup. Notre objectif est de solidifier ce qu’on a déjà travaillé. Mais Thiago est prêt pour jouer et il progresse, il a énormément confiance en ses qualités", a assuré le Portugais devant les médias, vendredi.

"J’arrive avec beaucoup d’envie"

Pour sa part, Thiago Almada, arrivé alors que l’entraîneur était encore Pierre Sage, s’est néanmoins ouvert aux médias du club peu après son installation. « Je dois me préparer de la meilleure manière pour montrer pourquoi je suis ici », a dit le joueur qui a déjà marqué deux fois l’été dernier au Groupama stadium, contre l’Irak et l’Ukraine, lors des Jeux olympiques avec l’équipe d’Argentine U23. Son recrutement par Eagle Football avait prévu cette arrivée depuis l’été dernier alors qu’il jouait dans le championnat des États-Unis avec Atlanta depuis deux ans.

L’accord stipulait qu’il devait évoluer six mois à Botafogo, où il a gagné le championnat brésilien et la Copa Libertadores, avant de rejoindre l’Olympique lyonnais dès cet hiver. « C’est une nouvelle expérience pour moi en Europe, je suis très heureux et j’arrive avec beaucoup d’envie », a assuré le milieu offensif formé au club argentin de Velez Sarsfield, et qui a débarqué à Lyon avec son épouse, son père, un ami et son manager. Un environnement favorable afin d’appréhender son nouvel environnement.