Mercato : Amin Sarr quitte définitivement l'OL pour l'Hellas Vérone

Prêté la saison passée à l'Hellas Vérone, Amin Sarr va définitivement rejoindre la Serie A. Le club italien a choisi de lever l'option d'achat de cinq millions d'euros fixée par l'OL l'été dernier.

Il sera, bien malgré lui, l'un des flops les plus marquants de ces dernières années entre Rhône et Saône. Recruté à prix d'or (onze millions d'euros) à l'hiver 2023, Amin Sarr n'a jamais réussi à s'imposer à l'OL. Prêté six mois seulement après son arrivée à Wolfsburg, le Suédois n'avait pas convaincu les dirigeants allemands. Ces derniers possédaient pour une option d'achat prévue dans le prêt. Ce fut une autre histoire avec ceux de l'Hellas Vérone. De nouveau prêté en juillet 2024, Sarr a un peu plus convaincu en Serie A qu'en Bundesliga. Si le bilan total fait état de quatre petits buts en 32 rencontres, l'attaquant de 24 ans semble avoir convaincu la direction véronaise de miser sur lui pour les prochaines saisons.

Un intéressement de 15% pour l'OL

Disposant d'une option d'achat fixée à cinq millions d'euros, l'Hellas Vérone a choisi de l'activer ce vendredi. Sur ce total, 1,5 million se fait sous la forme de bonus. Même si l'OL a négocié un intéressement de 15% sur un futur transfert, Amin Sarr reste comme un incident financier dans la capitale des Gaules. Néanmoins, il ne reste plus qu'à souhaiter au natif de Malmö que l'environnement italien soit plus propice à son épanouissement que celui à l'OL.