Rémy Riou (ex-OL) prolonge son aventure au Paris FC

Rémy Riou et Duje Caleta-Car lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

L'ancien portier de l'OL, Rémy Riou, va de nouveau goûter à la Ligue 1, cette fois-ci avec le Paris FC, fraîchement promu dans l'élite.

Formé à l'OL entre 1995 et 2005, Rémy Riou a effectué son retour dans le club rhodanien en 2022. Il dispute alors 11 matchs sous la tunique blanche jusqu'en 2024, avant de poser ses valises au Paris FC. Le gardien de but possède une expérience riche du football français. Il a aussi évolué au FC Lorient, à l'AJ Auxerre, au Toulouse FC, au FC Nantes ou encore au SM Caen.

Depuis son arrivée dans le club parisien, il a pris part à trois rencontres. Il fait partie du groupe qui a terminé deuxième de Ligue 2 la saison passée. Une place synonyme de montée en Ligue 1 pour le Paris FC. À 37 ans, le natif de Lyon endosse parfaitement ce rôle de numéro deux qui apporte sa connaissance du haut niveau aux plus jeunes notamment.

Un an de plus pour Rémy Riou au Paris FC

Le Paris FC a officialisé ce vendredi la prolongation du contrat de Rémy Riou. Il rempile pour une saison supplémentaire avec le club parisien, jusqu'en juin 2026. "Rémy Riou renouvelle son engagement avec le Paris FC ! Cadre du vestiaire et soutien précieux sur et en dehors du terrain, Rémy poursuivra l’aventure en bleu ciel et blanc pour la saison 2025–2026", peut-on lire sur le compte X du Paris FC.

Par ailleurs, la direction parisienne cherche à recruter un autre gardien pour concurrencer le titulaire Obed Nkambadio ou devenir sa doublure. Rémy Riou devrait ainsi reculer à la troisième place dans la hiérarchie des portiers du club.