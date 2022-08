OL : le fabuleux destin de Rémy Riou

Formé à l’OL et parti s’expatrier pour goûter au monde professionnel, Rémy Riou est revenu au club cet été. Vendredi, il en a profité pour jouer son premier match avec son club formateur, à 34 ans.

Dans le négatif, on dit souvent qu’il faut en tirer le positif. Vendredi soir, le Parc OL et Anthony Lopes ruminaient encore ce carton rouge reçu après une vingtaine de minutes. Une exclusion qui a relancé l’AC Ajaccio même si le club corse est finalement reparti sans le moindre point de Lyon. Et comme souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Contre le promu corse, ce fut un soir de première. Non pas pour un jeune issu du centre de formation mais pour un vieux de la vieille. A la veille de fêter ses 35 ans, Rémy Riou a enfin connu son baptême du feu avec son club formateur. Entre la victoire et une première à la maison qui plus est, le portier de l’OL ne pouvait pas rêver meilleur cadeau d’anniversaire et avait de quoi avoir le sourire.

"C’est ma première officielle sur le terrain, je suis rentré à la maison. Je suis très content mais j’ai une petite pensée pour Anthony parce qu’il avait à coeur de bien commencer la saison et il s’était préparé pour ça, a confessé l’ancien Caennais après la rencontre. Il faut être prêt et aller de l’avant pour pouvoir enchaîner dans ce début de saison."

Une claquette décisive face à Nouri

Comme le dit le dicton, mieux vaut tard que jamais et Rémy Riou en est la preuve. Arrivé à l’OL à 8 ans, il a donc attendu 27 ans avant de pouvoir porter le maillot lyonnais avec l’équipe première. Vendredi soir, c’était soir de retour dans le camp lyonnais et s’il n’est pas le plus médiatique, celui de Riou est peut-être le plus symbolique. La preuve qu’il ne faut jamais lâcher. Barré par Grégory Coupet et Rémy Vercoutre à sa sortie du centre, le gardien avait finalement trouvé le bonheur dans l’expatriation. Lorient, Auxerre, Nantes, Toulouse, Alanyaspor (Turquie), Charleroi (Belgique) et Caen lui ont fait goûté au monde professionnel mais rien n’aura plus de saveur que cette entrée à la 27e minute, dans son stade, face à ses proches.

"Je reviens avec grand plaisir ici. J’ai un rôle plus d’un grand frère pour encadrer le vestiaire qui est jeune. Je suis le plus heureux du monde, je rentre à la maison, nous avait déclaré Riou à Bourgoin lors de la double confrontation contre Kiev. Je suis chez moi, je prends les minutes que j’ai à jouer avec grand plaisir. C’est une fierté de porter ce maillot. Je suis contente de pouvoir apporter mon expérience au groupe. Il y a un renouveau qui doit se créer et j’espère ne faire partie parce qu’on veut remettre l’OL sur le devant de la scène."

Une première titularisation à Lorient où tout a commencé

Avec le gros match d’Alexandre Lacazette ou la révélation de Johann Lepenant, l’entrée de Riou est passée sous silence mais n’en a pas moins été décisive. Si, encore froid, il n’a rien pu sur le penalty de Mangani, la deuxième mi-temps lui a donné un peu plus de fil à retordre. Sans une belle détente pour claquer un ballon subtilement lobé de Nouri, le score aurait été bien différent. S’il assure qu’il "n’y a pas forcément de hiérarchie établie derrière Anthony", Rémy Riou a montré vendredi qu’il avait les qualité et l’expérience pour être sa doublure. Un avis partagé par Daniel Jaccard, entraîneur des gardiens à l'AS Saint-Priest. "C'est une saison un peu particulière pour l'OL parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Le rôle de second gardien est important dans un groupe parce qu'il peut entrer à n'importe quel moment, il doit véhiculer une certaine image parce qu'il est toujours avec le groupe. Sur le papier, Rémy est plus à même à suppléer Anthony de manière ponctuelle."

L’intérim assuré vendredi soir pendant plus d’une heure va se prolonger pour au minimum un match. A Lorient, où finalement tout a commencé, Rémy Riou connaitra sa première titularisation avec son club formateur. Le tout à 35 ans mais avec "le plaisir et une envie qui l’anime" comme s’il était encore le gamin de 18 ans qui arrivait en pro en 2005.