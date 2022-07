Mercato : Rémy Vercoutre lié à l'OL jusqu'en 2024

Ce mardi, l'OL a annoncé la prolongation de son entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre. Le voilà lié au club jusqu'en 2024.

Rémy Vercoutre est revenu à l'OL au début de la saison 2021-2022 afin de succéder à Christophe Revel comme entraîneur des gardiens. Après un an au sein du staff de Peter Bosz, le technicien a choisi de prolonger l'aventure puisqu'il a signé un nouveau contrat avec le club rhodanien portant jusqu'en 2024, soit une année supplémentaire.

Outre l'encadrement des portiers du groupe professionnel, Vercoutre a également pour mission de continuer à superviser l’ensemble du programme spécifique des gardiens de but de l'Olympique lyonnais. Ce dernier, mis en place depuis l'exercice précédent, doit permettre d’optimiser la performance des jeunes joueurs au quotidien.

"Je suis très fier de pouvoir continuer"

"Je suis ravi de pouvoir prolonger l’aventure avec le club. C’est un gage de confiance et la récompense du travail mis en place avec tous mes portiers, a réagi l'intéressé. On a la chance d’avoir des conditions de travail exceptionnelles ici et je suis très fier de pouvoir continuer, tout en gardant à l’esprit que le plus important c’est bien évidemment de gagner et de voir mes gardiens performer au quotidien."