Jeux olympiques : les Bleues au Parc OL les 25 et 31 juillet 2024

Dans deux ans seront lancés les Jeux olympiques 2024 qui auront lieu en France. Le Parc OL accueillera l'équipe de France féminine lors de la phase de poules les 25 et 31 juillet.

5 ans après la Coupe du monde féminine, le Parc OL accueillera une nouvelle grande compétition de football. A l'été 2024, les Jeux olympiques auront lieu en France et le stade de l'Olympique lyonnais a été désigné pour recevoir 11 rencontres des tournois hommes et femmes.

Le match pour la 3e place du tournoi féminin

Les Bleues notamment y joueront deux matches de la phase de poules, le jeudi 25 (21h) et le mercredi 31 juillet (21h). L'enceinte de Décines accueillera cinq affiches de la compétition masculine, dont un quart et une demi-finale. Six parties féminines sont également programmées, avec entre autres un quart, une demi-finale et le duel pour la 3e place (le 9 août à 15h).

Le calendrier des tournois masculins et féminins de football des JO 2024 au Parc OL :