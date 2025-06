Top 14 : on connaît les affiches des demi-finales au Parc OL

Barrage de Top 14 2025 entre Toulon et Castres (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Vendredi 20 et samedi 21 juin, le Parc OL retrouvera le rugby. Les demi-finales du Top 14 opposeront Toulouse à Bayonne et Bordeaux-Bègles à Toulon.

La dernière fois que le Parc OL avait accueilli un match de rugby, la France avait dominé d'un rien l'Angleterre. C'était lors de la dernière journée du Tournoi des Six Nations 2024 (33-31). Un an après cette rencontre disputée, les amoureux de l'ovalie auront à nouveau l'occasion de vibrer dans le stade décinois.

Car la semaine prochaine, s'y tiendront les demi-finales du Top 14, le championnat de France. Après les barrages, qui ont eu lieu vendredi et samedi, nous connaissons à présent les quatre demi-finalistes de la saison 2024-2025. Nous savions déjà que Toulouse et Bordeaux-Bègles, premier et deuxième de la phase régulière, seraient de la partie.

Le stade sera plein

Ils sont rejoints par Bayonne et Toulon. Les Basques ont dominé Clermont 20 à 3 chez eux à Jean-Dauger. Les Toulonnais, dirigés par l'ancien entraîneur du LOU, Pierre Mignoni, ont imité les Bayonnais en gagnant eux aussi à domicile. Ils sont venus à bout de Castres sur le score un peu trompeur de 52 à 23.

Les confrontations du dernier carré opposeront donc le 20 juin le Stade Toulousain à Bayonne, et le 21, l'UBB à Toulon. A noter que pour ces deux matchs, la billetterie affiche complet. L'enceinte de l'Olympique lyonnais sera pleine pour assister à ces chocs.

Quinze jours plus tard, pour le dernier événement, hors football, prévu au Parc OL, le groupe américain Imagine Dragons se produira sur scène. Rendez-vous le 3 juillet.