Record d’affluence au Parc OL pour Toulouse – Bayonne (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Vendredi soir se tenait la première demi-finale de Top 14 entre Toulouse et Bayonne. L’affiche programmée au Parc OL a livré un record d’affluence pour une rencontre sportive à Décines avec 58 741 spectateurs.

Le record d’Indochine (72 561) restera très certainement intouchable à moins d’une venue d’un(e) artiste international(e), mais vendredi soir, le Parc OL a réussi à battre son record d’affluence pour une rencontre sportive. À l’occasion de la demi-finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et Bayonne, l’enceinte de Décines a affiché complet avec 58 741 spectateurs présents. Le rugby n’ayant pas de restriction au niveau des supporters, encore plus sur un terrain neutre, l’affluence est généralement bien plus élevée que pour un match de foot. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise de retrouver trois rencontres du ballon ovale truster les trois premières affluences du Parc OL depuis vendredi soir.

58 230 pour un match de foot

Le précédent record datait du 25 mai 2018 pour la demie de Top 14 LOU - Montpellier avec 58 664 spectateurs, devant un France - Nouvelle-Zélande de 2017 avec 58 607 spectateurs. Il n’y a donc plus de match de football sur le podium du Parc OL puisque la plus grosse affluence date de septembre 2022 avec la venue du PSG en Ligue 1. Ce jour-là, l’absence de supporters parisiens avait permis à l’OL d’ouvrir le parcage visiteurs à ses fans et 58 230 spectateurs avaient assisté à la rencontre. Avec une deuxième demi-finale de Top 14 ce samedi soir, le Parc OL peut-il signer une nouvelle affluence historique ?