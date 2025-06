Mercato : Juma Bah en prêt de Manchester City à l'OL ?

Dans le cadre du transfert de Rayan Cherki à Manchester City, l’OL avait négocié le prêt d’un joueur des Citizen pour la saison prochaine. Si la DNCG lève les sanctions, le club lyonnais aurait misé sur Juma Bah, défenseur sierraléonais prêté à Lens la saison passée.

Encore trois jours à tenir avant de savoir à quelle sauce l’OL va être mangé ou non par la DNCG. En attendant le rendez-vous de ce mardi 24 juin, les dirigeants lyonnais tentent d’avancer leurs pions en vue du recrutement estival. Un accord aurait déjà été trouvé avec le Sporting Portugal pour Afonso Moreira, mais d’autres recrues sont attendues si le gendarme financier ne rappelle pas une fois de plus à l’ordre le club. En ce sens, l’OL aurait enfin trouvé le joueur sur lequel miser en prêt dans le cadre du transfert de Rayan Cherki à Manchester City. La formation rhodanienne avait réussi à négocier ce renvoi d’ascenseur et tout le monde misait sur un élément offensif pour compenser la perte de l’international français. Les noms de James McAtee ou Claudio Echeverri avaient d’ailleurs été évoqués.

Nice également sur le coup ?

Seulement, d’après L’Équipe, le choix devrait se faire sur le secteur défensif. Ce dernier a été sujet à de nombreuses critiques la saison passée et l’OL souhaiterait miser pendant une saison sur Juma Bah. À 19 ans, le défenseur sierraléonais connait bien la Ligue 1 puisqu’il avait été prêté la saison passée au RC Lens. Auteur de prestations remarquées dans le nord de la France, Bah aurait donc tapé dans l’œil des recruteurs lyonnais. Seulement, tout ne serait pas encore réglé d’après Fabrizio Romano. En effet, le défenseur de Manchester City plait aussi à Nice et va donc devoir trancher entre les deux formations françaises.