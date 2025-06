Avec 30 minutes de jeu, la jeunesse de l'OL Académie s'est fait rare

Habitué à lancer des jeunes, l'OL n'a clairement pas fait honneur à sa réputation la saison passée avec les seuls Téo Barisic, Enzo Molebé et Alejandro Gomes Rodriguez. Un problème réglé pour la saison à venir ?

C'est le gros point noir du classement dévoilé par la FFF lundi. En prenant la quatrième place des centres de formation de Ligue 1, l'OL Académie recule encore sur l'échiquier national. Numéro 1 en 2021-2022, la formation lyonnaise avait laissé son trône au Stade Rennais en 2022-2023 puis en 2023-2024. Sauf qu'un an plus tard, l'OL n'est même plus sur le podium, dépassé par le PSG et Monaco. Si les critères restent sujets à discussions et peuvent être utilisés positivement ou négativement, il convient d'y voir un message de plus sur le déclassement subi à Meyzieu. Si John Textor prend les foudres des supporters pour des factures non payées, l'Américain est loin d'être le seul fautif, même si les moyens ne sont pas les mêmes qu'avant.

Le déclassement sportif observé ces derniers mois est aussi le résultat de dernières années déjà compliquées sous le mandat de Jean-Michel Aulas. Malgré l'absence de titre national et même une descente en National 3 pour la réserve, l'OL réussissait malgré tout à sortir des joueurs. Sur les quatre dernières années, Castello Lukeba, Malo Gusto ou encore Bradley Barcola ont rapporté beaucoup, même si ce fut avant tout financièrement. Mais, ils étaient encore la preuve que le club pouvait sortir des jeunes.

Une conjoncture sportive qui n'a pas aidé

Est-ce que les supporters lyonnais pourront revivre pareil attachement à un enfant du cru ? Si l'on se fie au classement publié par la FFF, ce ne devrait pas être demain la veille. Avec 2,5 étoiles sur 5 dans la catégorie des minutes données cette saison, l'OL ne fait pas pire que l'OM, incapable d'en donner une à ses minots, mais neuf clubs font aussi bien, voire mieux qu'une formation rhodanienne réputée pour lancer ses jeunes. Pourtant, en 2024-2025, seuls trois éléments de l'Académie ont pu goutter aux joutes d'un match professionnel. Et parmi ces trois, un est arrivé tout droit d'Angleterre à l'été 2024 en la personne d'Alejandro Gomes Rodriguez.

Pourtant, avec Pierre Sage, formateur dans l'âme, on aurait pu penser que les jeunes auraient une place de choix. Ce ne fut clairement pas le cas. La situation sportive de l'OL en 2023-2024 a empêché le nouveau coach de Lens de s'offrir ce luxe, même si Mamadou Sarr avait connu ses premières minutes. Le premier semestre de la saison passée a avant tout donné lieu à une gestion d'égo avec un effectif trop conséquent. Alors, forcément, difficile de donner du temps à des gamins, surtout dans une génération où les profils n'offrent pas vraiment de garanties. Seul Enzo Molebe a eu le droit à sa petite dizaine de minutes avec la Ligue Europa et la Coupe de France, mais ce fut tout.

Un vrai groupe Pro 2 à venir ?

Revivre l'âge d'or du début des années 2010 n'arrivera sûrement plus jamais. Toutefois, la situation autour de l'OL pourrait bien pousser à s'appuyer de nouveau sur cette académie. Un comble alors qu'elle semble être laissée de côté, du moins en apparence. Pourtant, le passé a montré que les meilleures affaires venaient de l'intérieur et, dans sa volonté de vendre cher, John Textor a (ou avait) une mine d'or à disposition. La situation peut-elle s'inverser ? Le club l'espère, même s'il faut forcément du temps pour récolter les fruits, qui sont avant tout des millions d'euros. Avec le seul Khalis Merah comme néo-pro, l'OL ne donne pas vraiment l'impression de miser sur sa jeunesse.

Avec Paulo Fonseca, les septuples champions de France possèdent toutefois un entraîneur qui aime la jeunesse. Il l'a montré à Lille et en incorporant plusieurs membres de la réserve sur son premier semestre à Décines. Avec les retours de prêts de Mathieu Patouillet, Islam Halifa ou encore Achraf Laaziri, le Portugais pourrait avoir encore un peu plus de "matos". En attendant de voir si les équipes masculines de l'Académie peuvent élire domicile au GOLTC, il se murmure qu'une proximité bien plus accrue entre certains jeunes et le groupe devrait voir le jour dans les prochaines semaines, mois. Comme si le fameux groupe Pro 2, mis en avant ces dernières années, allait enfin servir à quelque chose. Reste à savoir pour quel résultat.