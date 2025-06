Après une fin de saison 2024-2025 délicate, la réserve et les U19 de l'OL Lyonnes savent qu'elles reprendront la compétition le 7 septembre.

Elles ont démarré pied au plancher, avant de s'écrouler sur la deuxième partie de saison. Plus ou moins de manière brutale. La réserve et les U19 de l'OL Lyonnes ont durant un temps visé le titre en D3 et lors de la phase élite. Mais tout s'est déréglé en 2025, avec des résultats nettement moins bons.

Les joueuses de Julien Pernay ont achevé l'exercice 2024-2025 à la quatrième place. Un rang gagné sur le gong lors de la dernière journée. Le scénario fut plus ou moins le même pour les protégés de Vincent Mendes. Elles ne sont pas parvenues à réaliser le quatre à la suite après les titres décrochés en 2022, 2023 et 2024. Les Fenottes sont cette fois-ci tombées sur plus fortes, leurs homologues du PSG (premières) et de Montpellier (deuxièmes).

Nouvelle coupe pour les U18

Après les vacances, les deux groupes auront le droit à la traditionnelle préparation estivale. Objectif, monter en puissance avant le retour de la compétition. Selon les dates communiquées par la Fédération, les deux équipes reprendront le même jour, le dimanche 7 septembre 2025.

Pour la réserve, le championnat se conclura le dimanche 31 mai 2026 à l’occasion de la 22e et ultime journée. Pour les U19, qui joueront pour certaines la toute nouvelle Coupe de la FFF, la première phase se terminera 7 décembre, après dix rencontres. Il faudra finir parmi les premiers de la poule afin de viser le titre en 2026.