Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue Europa : Nice rejoint l'OL et Lille

    • Pas au niveau de la Ligue des champions, Nice sera le troisième club français à jouer la Ligue Europa avec l'OL et Lille. Trois autres équipes rejoignent les Lyonnais.

    Comme presque chaque année, les équipes françaises n'arrivent pas à passer les tours préliminaires en Ligue des champions. Si en 2024-2025, Lille y était parvenu, ce n'est pas le cas de l'OGC Nice cette saison. Quatrième de Ligue 1 lors de l'exercice précédent, la formation azuréenne disputait ces derniers jours le 3e tour qualificatif de la compétition.

    L'OL et Lille mieux armés que Nice pour l'Europe ?

    Opposés à Benfica, les Aiglons, certes très diminués, n'ont pas été capables de rivaliser. Deux défaites sur le même score, 2-0, et déjà la fin de l'aventure en C1. Ils pourront se consoler en se disant qu'ils participeront à la Ligue Europa, puisqu'ils glanent tout de même un billet pour la phase de classement.

    Les Niçois rejoignent ainsi l'Olympique lyonnais et le LOSC, eux aussi qualifiés pour l'épreuve qui débutera le 24 septembre. Nous aurons donc trois écuries françaises en C3. Ce qui, au vu du parcours des hommes de Franck Haise l'an dernier (35es sur 36), n'est pas gage de réussite.

    17 équipes déjà qualifiées

    En plus de Nice, trois autres clubs sont reversés de la Ligue des champions après le 3e tour préliminaires : Feyenoord, RB Salzbourg et Viktoria Plzen. Ce qui porte désormais à 17* le nombre de concurrents ayant leur place pour la prochaine Ligue Europa. Le tirage au sort aura lieu le 29 août, le lendemain des barrages.

    *Nous retrouvons aussi Aston Villa, Nottingham Forest, l'AS Roma, Bologne, le Real Betis, le Celta Vigo, Stuttgart, Fribourg, Go Ahead Eagles, Porto et le Dynamo Zagreb.

    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Ligue Europa : l'OL sera dans le chapeau 2
    5 commentaires
    1. Monark pour Zolkowski à l’OL !
      Monark pour Zolkowski à l’OL ! - mer 13 Août 25 à 9 h 33

      Il va y avoir du beau monde dans cette EL 2025/2026 et de belles affiches en perspective. On ne peut que se féliciter d’avoir ressuscité in extremis et de pouvoir en être. Pour tout dire très existant. Vivement le 29 août.😀

      Signaler
    2. RBV
      RBV - mer 13 Août 25 à 9 h 37

      Nice qui se bat toute l’année pour une place en Europe (quitte à sacrifier la coupe de France) afin de bien faire tourner pendant les matchs européens afin de regagner sa place en Europe l’année suivante 👍
      Tout ce que je déteste…

      Signaler
    3. kakkolak
      kakkolak - mer 13 Août 25 à 9 h 43

      Je les abhorre...
      Vraiment des tanches...

      Signaler
    4. Avatar
      olgoneforever - mer 13 Août 25 à 9 h 58

      Je suis tombé un peu par hasard, les nuits sont difficiles en ce moment, sur la conférence de presse avant match de Franck Haise. Ça puait la motivation de circonstance !
      Sportivement c'est une farce ce club: autant qu'ils laissent la place en LdC à un vrai club de foot !

      Signaler
    5. Avatar
      Olreal - mer 13 Août 25 à 10 h 40

      Pas aussi jouissif que notre victoire face à eux main presque
      C’est bon !
      Franchement ils avaient aucun mérite
      Je souhaite la réussite à tous les clubs français en Europe
      Mais eux nous ont humilié la saison dernière tous cela pour privilégier le championnat… et finir encore en Europa league
      Bien fait pour eux

      Signaler

    derniers commentaires
