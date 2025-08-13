Ligue Europa : l'OL sera dans le chapeau 2

Si seulement 17 équipes sur 35 ont leur billet pour la phase de classement de la Ligue Europa, l'OL sait déjà une chose. Il sera placé dans le 2e chapeau pour le tirage au sort.

Il faudra encore réaliser un excellent parcours si l'OL veut avoir une chance d'être tête de série la prochaine fois qu'il jouera la Ligue Europa. En 2025-2026, comme la saison passée d'ailleurs, les Rhodaniens seront placés dans le chapeau 2 au moment du tirage au sort de la phase de classement de la compétition européenne.

Avec un indice UEFA de 43.750, l'Olympique lyonnais est trop juste pour faire partie des "cadors". Fondamentalement, cela ne change pas grand-chose, chaque participant affrontant deux adversaires de chaque catégorie. En revanche, cela lui procure déjà un petit indice sur ses possibles concurrents.

La Roma, Porto ou le Feyenoord potentiels adversaires de l'OL

Car par les meilleures formations sur le papier, nous retrouverons assurément l'AS Roma, Porto, le Feyenoord, le Dynamo Zagreb et le Real Betis. Nous aurons également le reversé des barrages de la Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et le Club Bruges. Lille aussi aura son strapontin. Mais en tant qu'équipe française, le LOSC ne pourra pas être sur la route des hommes de Paulo Fonseca.

Tout comme Nice. Les Aiglons devraient se trouver dans le chapeau 3 ou 4. Nous en serons de toute manière plus à l'issue des derniers tours préliminaires qui désigneront les 18 dernières écuries qualifiées pour la Ligue Europa 2025-2026. Avant le tirage au sort prévu le 29 août.