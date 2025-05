OL Lyonnes : les U19 et la réserve terminent sur une bonne note

Engluées dans une spirale négative depuis plusieurs semaines, la réserve et les U19 féminines ont mis un terme à leur saison en gagnant leur match respectif.

Des sourires pour terminer. Bien évidemment, le premier semestre 2025 aura été difficile pour elle, avec plusieurs défaites. Pourtant, la première partie de saison laissait présager de belles promesses. Les jeunes Fenottes se sont un peu essoufflées au fur et à mesure, mais au moins, elles ont réussi leur sortie. Les U19 et la réserve d'OL Lyonnes ont gagné ce week-end pour clôturer l'exercice 2024-2026.

Commençons par les plus jeunes. Engagées dans la phase élite du championnat, elles visaient légitimement un quatrième sacre de rang dans la catégorie, après 2022, 2023 et 2024. Mais le PSG et Montpellier auront été plus réguliers, et ce sont les Parisiennes qui s'imposent cette année.

Les U19 finissent 3es

Les Rhodaniennes, elles, terminent troisièmes. Dimanche, elles ont battu le Paris FC 3 à 1 à domicile. Mehisane Zidi a inscrit un doublé, tandis que Kelya Figueira a marqué le deuxième but des siennes. Au-delà de cette place sur le podium, nous pourrons aussi retenir que les U19 ont survolé la première moitié de la saison, finissant en tête de la poule avec neuf succès en dix journées.

Quant aux plus grandes, on a un temps cru qu'elles pourraient concurrencer Grenoble dans la lutte pour le titre. Finalement, elles se sont écroulées, terminant même hors du trio de tête après une série de quatre revers de rang ces dernières semaines.

Au bout du bout, la réserve arrache la 4e place

Mais elles se sont arrachées pour finir quatrièmes. Une victoire 3 à 2 sur le terrain du Puy Foot dans les ultimes instants leur permet de doubler l'AS Cannes. Les Cannoises ont elles perdu à Monaco, bourreau de l'OL Lyonnes le week-end précédent (1-2). Ilona Da Costa est l'héroïne du jour, avec ses deux réalisations, dont la seconde pour le 3 à 2. Inès Saadallah est l'autre buteuse.

Les joueuses de Vincent Mendes et de Julien Pernay achèvent donc ainsi l'exercice 2024-2025 sur une bonne note.