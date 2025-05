Depuis lundi, les Fenottes sont entrées dans une nouvelle ère. Désormais appelé OL Lyonnes, le club a également revu son logo. Un bouleversement qui divise les supporters.

L'OL reste la meilleure équipe de Première Ligue. Le titre acquis le 16 mai dernier face au PSG (3-0) le démontre, comme les 17 autres obtenus avant lui. Ça, ça ne bouge pas. En revanche, ce qui change chez les féminines, c'est tout le reste. Lundi, au cours d'une importante conférence de presse, et de divers entretiens accordés, notamment à Olympique-et-Lyonnais, Michele Kang, la propriétaire, a dévoilé une toute nouvelle orientation pour l'OL Lyonnes.

Car dorénavant, c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Un virage qui vise, entre autres, "à s'émanciper des garçons", comme nous l'expliquait la femme d'affaires américaine. Au-delà du nom, le blason a lui aussi été revu. A présent, on voit une lionne, couronnée et colorée en rouge, bleu et jaune. "Elles méritent leur propre identité. Elles sont séparées et indépendantes de tout le reste, précisait Michele Kang dans nos colonnes. Nous restons avec ce thème de couleur, mais nous avons changé le lion à lionne parce que nous sommes des femmes, pas des hommes."

Un nom "américanisé" ?

Depuis ces révélations, les réactions furent nombreuses. Et le moins que le puisse dire, c'est qu'elles ont divisé au sein de la communauté de supporters. Le nom tout d'abord, que certains n'achètent pas. "Pour moi qui suis supportrice depuis 2013, je l'ai toujours appelé OL Féminin et ça sera encore le cas. C'est une identité et cela doit le rester", a confié Estelle, du groupe Kop Fenottes 69.

Le trésorier de l'organisation, Rémy, est plutôt du même avis. "On est sur un délire à l'américaine... Même si OL, Lyon et lionnes ont été mixés, ça fait vraiment franchise américaine finalement. Ce qui m'importe le plus, c'est l'identité du club, et j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose, je le crains, regrettait-il. Néanmoins, la volonté de construire quelque chose dans l'avenir est clairement annoncé."

Et c'est cela que veut retenir Willy Pasche, des OL Ang'Elles. "Sur le coup, on a un peu soufflé. On pensait qu’on allait s’appeler LDLC Lyon, un truc publicitaire, avec un écusson rose. En finalement, c’est l’Olympique lyonnais, je ne vois pas ce qui a changé, insistait-il. Alors oui, ce n’est pas féminin, on ne le dit plus. Pour nous, ça ne bouleverse rien. Quant à l'emblème, je me suis habitué, même si je comprends qu’on puisse ne pas aimer."

Le logo rappelle celui de l'ancienne franchise américaine de l'OL

Concernant le logo, il fait également l'objet d'un débat. "Ils auraient pu consulter les supporters. D'accord, le lion est présent, mais j'aurais aimé qu'il garde celui de la Ville. Pour moi, ce blason, c'est un mélange entre celui d'OL Reign et de Seattle Reign, constatait Estelle. Pour la couleur, je ne comprends pas ce jaune entre le rouge et le bleu. J'aurais plutôt fait la crinière en rouge, le lion bleu et le trait autour en doré. Ce que j'aime le plus dans cet écusson, c'est la couronne. Elle me fait penser à la tour de Fourvière." Au sein de l'institution, on précise que le jaune doit évoquer la place Bellecour.

Rémy, lui, se dit "très mitigé. Certes, les couleurs de notre commune sont respectées, même si je le trouve déséquilibré graphiquement, a-t-il estimé. Le lion change pour la lionne pour mieux caractériser l'équipe féminine. Nos symboles sont bien présents malgré tout, même si j'ai l'impression de voir un recyclage des emblèmes d'OL Reign et de Seattle Reign, car c'est la première chose qui m'a frappé en le voyant."

Les joueuses auront besoin de temps pour s'y faire

Et les joueuses dans tout ça ? Puisqu'elles sont concernées de près par ces modifications. "Lorsque je l'ai vu (le logo), ça m'a fait bizarre, mais je reste très attaché au club. Nouvelle aventure, nouvelle ère, et l'amour du maillot ne changera jamais", a affirmé Selma Bacha, formée à l'académie, dans une vidéo postée par OL Lyonnes. Christiane Endler elle, "apprécie les couleurs. Ça va prendre du temps pour nous habituer, mais je pense que c'est génial."

Autre cadre historique du groupe, Ada Hegerberg reconnaît "aimer la tradition. On n'oubliera pas l'Olympique lyonnais. C'est une nouvelle ère, donc c'est très excitant pour la suite."

Et la suite, ce sont les rencontres au Parc OL et le nouveau centre de Meyzieu. Le déménagement vers ce lieu de performance dernier cri n'aura pas lieu dès cet été, mais le futur pôle doit permettre aux Rhodaniennes de passer ce cap qui leur manque afin de retrouver les sommets européens. Et c'est sans doute ça le plus important. “Ce qui compte vraiment, c’est le campus. C’est bien ça. Je trouve que son projet est exceptionnel", s'est enthousiasmé Willy Pasche. En effet, plus que la cosmétique et l'appellation, c'est sur le terrain que se jugera le virage pris par Michele Kang et ses équipes.