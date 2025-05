OL Lyonnes : une nouvelle ère à apprivoiser

Lundi, Michele Kang et Vincent Ponsot ont dévoilé la nouvelle charte graphique et le nouveau nom donné à la section féminine. Fini l'OL féminin et place à l'OL Lyonnes. Des changements qui ne laissent pas indifférents.

La mèche avait quelque peu été vendue dès vendredi dernier lors de la finale des play-offs de Première Ligue. La conférence de presse que tiendront Michele Kang et Vincent Ponsot le lundi allait faire réagir. Ça n'a pas manqué. En prenant le contrôle de la section féminine il y a un peu plus d'un an, la propriétaire américaine n'avait jamais caché son envie d'émancipation. La recherche d'un stade pour ne plus jouer au GOLTC ainsi qu'une volonté d'un pôle de performance réservé aux filles avaient déjà mis la puce à l'oreille ces derniers mois. Seulement, personne ne s'imaginait qu'elle toucherait à l'emblème des Fenottes et du club lyonnais dans son ensemble : le logo et par ricochet le nom de la section féminine. Pourtant, lundi, Kang a dévoilé que l'OL féminin laissait désormais place à l'OL Lyonnes, comme elle l'a expliqué à Olympique-et-Lyonnais un peu plus tôt dans la matinée.

Un logo qui ne fait pas l'unanimité

Une onde de choc chez les supporters lyonnais, mais aussi au sein même du club. Tandis que John Textor est en train de dilapider les bijoux de famille chez les garçons, l'annonce chez les filles semble être un nouveau coup de massue sur l'héritage. Consciente que "l'acceptation prendra du temps", Michele Kang a malgré tout justifié ces changements avec un discours qui peut s'entendre. "Nous sommes une équipe féminine, pourquoi devrions-nous avoir un lion sur le logo ?". Rappelant l'importance de la lionne dans la savane, l'Américaine voit grand pour son club, malgré les réticences, logiques, à un tel changement. "Il s’agit de redéfinir ce qui est possible pour le football féminin. Mon but est de professionnaliser et d’améliorer l’environnement dans lequel l’équipe évolue."

Toucher au nom et au logo était-il obligatoire ? Pas forcément, mais dans un besoin d'émancipation, il fallait certainement quelque chose qui marque et l'aspect "branding" et "marketing" sont forcément les premiers leviers à activer. Depuis lundi, c'est "une nouvelle histoire pour une même légende" qui s'est ouverte à Décines et pour la section féminine. L'OL Lyonnes veut "surfer sur tout ce qui a été bien fait depuis la création, tout en apportant de la modernité au projet".

Le nouveau logo de l'OL Lyonnes (crédit : OL Lyonnes)

Le Parc OL, le gros point d'interrogation

S'il y a bien une chose sur laquelle il est difficile de critiquer Michele Kang est bien son ambition. Si elle s'est refusée à parler du sportif malgré "une saison logiquement frustrante", la propriétaire veut ramener l'OL Lyonnes "tout en haut, car sa place est d'être numéro un". Avec les nombreux départs actés lors d'OL - PSG, l'été s'annonce chaud pour les Fenottes. Ce recrutement sera la deuxième pierre de ce renouveau lyonnais qui va se décliner en quatre étapes. Le changement de logo et de nom, le mercato, puis deux déménagements. L'un au Parc OL pour jouer l'ensemble des rencontres de Première Ligue et de Ligue des champions. Un choix qui s'apparente à celui d'un choix par défaut, la recherche d'un stade de moyenne taille ayant échoué, mais "toujours sur la table". "Avoir un stade de 57 000 places, ça peut faire peur, mais nous sommes réalistes. Nos joueuses méritent de jouer dans le meilleur environnement possible. Nous ne pouvons pas développer une expérience fans si les supporters changent de stade à chaque match. Nous voulons développer notre base de supporters."

Meyzieu, un lieu de vie et de performance

L'autre déménagement ne sera pas pour tout de suite et aura lieu à Meyzieu avec un centre de performance dernier cri. Après le choc du logo et du nom, c'est peut-être l'annonce qui a recueilli le plus de suffrage positif lundi que ce soit dans l'assemblée présente à Décines ou sur les réseaux sociaux. "Il y aura plusieurs terrains, une salle de musculation adaptée à la méthodologie mise en place, un centre de médical et de performance avec de la haute technologie, a détaillé Vincent Ponsot. Ce sera un centre dans lequel les joueuses peuvent se sentir bien, où elles peuvent rester. L'accord que nous avons avec l'OL masculin, c'est que les deux académies se rapprochent de leur équipe professionnelle. Nous sommes en discussion avec la mairie de Meyzieu."

Le "swap" entre la section masculine qui souhaite avoir toutes ses équipes à Décines et la section féminine ne devrait pas avoir lieu tout de suite entre l'accord d'urbanisme et le lancement des travaux. Mais ce pôle est un vrai changement dans le quotidien des Fenottes. Un vrai lieu de vie qui doit aussi permettre aux supporters de garder de la proximité avec les coéquipières de Wendie Renard. Depuis plusieurs heures, cela fait beaucoup d'annonces à digérer, mais Michele Kang espère que la transition, à défaut d'être en douceur, soit gérée le mieux possible. Que l'OL Lyonnes continue de gagner et les critiques se dissiperont certainement plus rapidement.