Mercato : Cherki, un transfert qui peut faire du bien à l'OL ?

Samedi dernier, Rayan Cherki a avoué avoir certainement joué son dernier match avec l'OL. S'il sait que tout peut aller très vite dans le foot, le joueur offensif a aussi conscience que son club formateur a besoin d'argent. Le passage devant la DNCG peut accélérer les choses.

"Ses larmes ont parlé pour lui". Lundi soir, Nicolas Puydebois ne s'est pas trompé sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" quant à savoir si Rayan Cherki avait joué ou non son dernier match avec l'OL. Le joueur lui-même l'avait confessé samedi soir après la victoire 2-0 contre Angers. Néanmoins, la mauvaise expérience de l'été 2024 a poussé Cherki à faire preuve d'une certaine prudence, conscient que tout peut aller très vite dans le foot. Des offres pas forcément à la hauteur du talent du joueur, une possible blessure s'il participe à l'Euro Espoirs peuvent tout remettre en question. Seulement, à une dizaine de jours de l'ouverture du mercato estival, force est de constater que le numéro 18 est le Lyonnais qui a le plus de chance de mettre les voiles.

Plus de 25 millions d'euros de Manchester United ?

Pourquoi ? Parce qu'il représente aujourd'hui la plus grosse valeur marchande de l'OL avec Malick Fofana. À l'heure où John Textor a besoin de trouver des liquidités pour passer sans encombre la DNCG, Rayan Cherki peut jouer les sauveurs de son club formateur. Ces dernières heures, un intérêt de Manchester United a filtré outre-Manche avec une mise de départ qui serait au-dessus des 25 millions d'euros. Une somme non négligeable, mais qui pourrait être revue à la hausse suite à la saison de l'ancien de l'AS Saint-Priest. Entre un mercato qui ouvre le 1er juin et un passage devant la DNCG prévu au-delà de la première quinzaine de juin, Textor va-t-il faire jouer la concurrence ou le besoin d'argent est trop important ? Quoi qu'il en soit, les larmes qui coulaient samedi dernier avaient tout pour être des larmes d'adieu.