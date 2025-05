Ancien coach de l'OL Académie, Jordan Gonzalez a réussi à maintenir Versailles en National suite à son arrivée en novembre dernier. Seulement, l'entraîneur francilien fait l'objet d'une enquête pour un possible match arrangé entre Versailles et Bourg-en-Bresse.

Il a fait partie de la relative instabilité qui règne au centre de formation de l'OL ces derniers mois. Arrivé en février 2024 à l'Académie, Jordan Gonzalez n'est finalement resté que huit mois entre Rhône et Saône, malgré sa formation pour le diplôme du BEFF. Courtisé par Versailles, l'entraîneur lyonnais avait répondu favorablement à cette offre et avait rejoint le club francilien avec l'objectif de le maintenir en National. Mission réussie puisque la formation du 78 a terminé à la 13e place. Seulement, l'avenir de Versailles en troisième division et de son coach pourrait bien être remis en question dans les prochains jours ou prochaines semaines.

Passé pendant six mois à Bourg

En effet, Le Parisien informe que Jordan Gonzalez fait l'objet d'une enquête de la part de la commission de discipline de la FFF, suite à une dénonciation anonyme. L'entraîneur se voit reprocher la possibilité d'un match arrangé entre son club et celui de Bourg-en-Bresse lors de la 31e journée du championnat. Incapable de gagner depuis huit matchs, Versailles s'est finalement imposé 3-0 contre la formation aindinoise. Jordan Gonzalez est soupçonné de s'être mis d'accord avec trois joueurs de Bourg-en-Bresse, Charly Jan, Matteo Commaret et Souleymane Zakari, pour obtenir une victoire. Pour rappel, l'entraîneur de 34 ans est passé par le FBBP01 pendant six mois entre juillet 2023 et janvier 2024. Reste désormais à connaitre les conclusions de l'enquête et les possibles sanctions.