OL - Mercato : pourquoi l'argent de Luiz Henrique n'apparait plus ?

Ancien ailier de Botafogo transféré au Zenit Saint-Pétersbourg en janvier dernier, Luiz Henrique n'apparait pas dans le produit des activités pour les neuf premiers mois de l’exercice 2024-25 publié par Eagle Football Group en fin de semaine dernière. Voici pourquoi.

La saison sportive de l'OL a refermé son chapitre 2024-2025 samedi dernier contre Angers. Néanmoins, tout n'est pas fini pour le club lyonnais qui joue désormais son avenir en coulisses. Si la date n'est pas encore tombée officiellement, les dirigeants rhodaniens vont devoir séduire et convaincre la DNCG d'ici à la fin juin. John Textor est attendu au tournant et cherche à rassembler un maximum d'argent pour rentrer dans les clous et éviter la relégation en Ligue 2. Pourtant, ce ne sont pas les différents rapports publiés qui incitent à la confiance concernant la situation de l'OL. Eagle Football Group a beau avoir annoncé dans le produit de ses activités pour les neuf premiers mois de l’exercice 2024-25 que le groupe était dans une phase décisive pour la vente des parts de Crystal Palace ou de l'introduction en Bourse à New-York, il en faudra plus.

Des droits économiques inscrits dans les résultats financiers annuels

En attendant ces dénouements, la publication de la semaine dernière a fait tilter plus d'un supporter lyonnais. En effet, dans la rubrique des cessions de joueurs, aucune trace de Luiz Henrique, l'ancien ailier de Botafogo transféré en janvier dernier au Zenit Saint-Pétersbourg. Toutefois, les 33 millions d'euros versés par le club russe doivent revenir à l'OL, mais aucune trace sur le rapport. Une énième entourloupe de la part de John Textor ? La réponse est non. Comme l'a appris Olympique-et-Lyonnais, les revenus liés à Luiz Henrique étant des droits économiques obtenus par le club lyonnais, ils n'apparaissent pas dans le chiffre d'affaires, mais apparaîtront dans les résultats financiers annuels publiés à l’issue de la saison.