Mercato : l’OL va récolter l’argent pour Luiz Henrique (Botafogo)

Comme annoncé depuis quelques heures, Luiz Henrique va prendre la direction de la Russie et du Zenit Saint-Pétersbourg. Le club russe va dépenser 35 millions d’euros, qui iront dans les caisses de l’OL, qui détiendrait bien les droits sportifs du joueur.

Il n’aura pas joué une seule minute avec le maillot de l’OL et il devrait pourtant faire son entrée dans la liste des plus grosses ventes réalisées par le club lyonnais. C’est tout le paradoxe de cette multipropriété dans laquelle s’est engouffré l’OL depuis plus de deux ans désormais et l’arrivée de John Textor à la tête du club. Dans les prochaines heures, un joli chèque de trente-trois millions d’euros (et deux de bonus) devrait arriver sur le compte en banque de l’OL grâce à la vente de… Luiz Henrique.

En effet, d’après L’Équipe, l’ailier brésilien appartiendrait bien sportivement à la formation lyonnaise, bien qu’ayant joué les six derniers mois à Botafogo et n’ayant jamais fait un crochet par Lyon. Cela sous-entend donc que l’OL aurait indirectement payé les 16 millions d’euros dépensés l’été dernier pour voir l'ailier brésilien quitter le Betis Séville et rallier Botafogo. Un flou sportif et administratif qui inquiète forcément la DNCG, comme elle l’a montré en novembre dernier.

Une rentrée d'argent à défaut d'un renfort sportif

Néanmoins, dans la recherche de liquidité de John Textor pour convaincre le gendarme financier de lever les sanctions en juin prochain, la vente de Luiz Henrique va faire du bien. C’est une somme considérable qui va entrer dans les caisses, à défaut d’un renfort sportif pour Pierre Sage. S’il a longtemps été considéré comme la deuxième recrue attendue durant l’hiver avec Thiago Almada, l’ailier brésilien ne devrait donc jamais poser un pied entre Rhône et Saône, malgré la clause dans son contrat. Après l’Espagne, c’est du côté de la Russie que Luiz Henrique va tenter de performer sur le Vieux Continent avec un contrat de quatre ans et demi qui l’attend au Zenit Saint-Pétersbourg.