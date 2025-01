Trois occasions manquées en Ligue 1, le plafond de verre de l’OL ?

Comme face au PSG ou à Brest, l’OL n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu samedi contre Toulouse. Avec un seul point pris, les Lyonnais ont encore raté une occasion de remonter au classement et de se mettre en situation confortable.

Dans la triste semaine passée, ils s’en sont contentés. Faire un nul contre Toulouse (0-0) n’était pourtant pas forcément l’objectif affiché, mais après la défaite à Brest et l’élimination en Coupe de France, les joueurs de l’OL ont accueilli ce point d’une manière différente que si ce partage des points s’était tenu courant novembre. Dans la crise sportive qui touche le club depuis maintenant un mois, les Lyonnais avaient avant tout à cœur de stopper l’hémorragie. Il n’y a qu’à écouter les discours des uns et des autres après la rencontre que l’OL préférait voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide pour lancer la deuxième partie de sa saison en Ligue 1. Néanmoins, la formation rhodanienne continue bien à faire du surplace après avoir été un rouleau compresseur pendant plus de deux mois.

Avec seulement quatre points pris en quatre matchs de championnat, l’OL n’a pas le bilan d’un candidat à la Ligue des champions. Et, c’est là tout le paradoxe de la situation. Dans leur malheur hivernal, Pierre Sage et ses joueurs sont encore loin d’être hors course. Quand Clinton Mata avoue ne pas comprendre le discours de ces dernières semaines, "on a l’impression qu’on est dernier, comme la saison dernière", on peut donner un point au défenseur angolais. Le jeu lyonnais n’est plus ce qu’il était en octobre et novembre, mais au sortir de la 18e journée de Ligue 1, l’OL reste en embuscade. Le podium n’est qu’à trois longueurs et la Ligue des champions à deux unités. Pour une formation dans le dur depuis un mois, la casse reste limitée.

La crise vraiment ?

Pourtant, samedi soir, il y a encore un peu plus un sentiment de frustration chez les supporters. Ces derniers attendaient logiquement une réaction d’orgueil après la sortie de route à Bourgoin. Les joueurs ont eu beau mettre en avant "un changement d’état d’esprit visible", dans le jeu, les plus de 42 000 spectateurs n’ont clairement pas vécu la soirée espérée. Était-ce le but recherché contre Toulouse ? Certainement pas puisque l’OL a cherché à se rassurer plus qu’autre chose, en faisant des choses simples. Pierre Sage l’a en partie regretté après la rencontre, lui qui aurait "aimé plus de vitesse dans les transmissions et peut-être plus de prises d’initiative individuelles" pour mettre à mal le bloc toulousain.

Il aurait fallu en faire plus pour prendre les trois points et donc faire la bonne opération au classement. Avec ce nul, l’OL continue de stagner et n’a pu récupérer sa place dans le top 5 de la Ligue 1. Il n’a surtout pas su profiter des contreperformances de Monaco et Nice la veille pour recoller au podium et ainsi se rassurer au moins au niveau comptable. "On savait déjà que la semaine dernière, en gagnant, on recollait avec l'équipe qui était troisième. Là, on savait aussi que si on gagnait, on recollait à Monaco et qu'on se rapprochait encore plus de la troisième place. Donc un peu déçu de ne pas avoir gagné pour cet objectif", a avoué Corentin Tolisso.

Une barrière psychologique à lever ?

Durant ce week-end, presque tout avait été fait pour que l’OL, à défaut de se rassurer dans le jeu, puisse jouir d’une situation comptable plus que plaisante en Ligue 1. Seulement, pour la troisième fois en un mois, les Lyonnais n’ont pas réussi à sauter sur l’occasion. Il y a eu le PSG, qui semble avoir été une vraie cassure, Brest la semaine passée et donc Toulouse samedi soir. Trois rendez-vous manqués avec uniquement un point pris et qui pourrait coûter cher. Corentin Tolisso assure qu’il "reste encore du temps pour remonter", à force de rater ces occasions, l’OL pourrait bien le regretter.

Cela met-il en avant une barrière psychologique que les joueurs n’arrivent pas à passer ? Le capitaine a confié que "c’est un peu pénible et que cela fait défaut" à l’équipe, mais il croit en des jours meilleurs. Avec la fin du mercato comme ce fut le cas après l’été ? Tout un groupe l’espère afin de reprendre sa marche en avant. Même si Pierre Sage assure que samedi, l’objectif était bien ailleurs. "On s’était affranchi de la situation au classement. On avait l’envie de braquer l’ensemble des projecteurs sur nous plus que sur les autres". D’ailleurs, comme le coach l’a si bien rappelé, "la saison dernière, on a été qualifié une minute en Ligue Europa." Cela a suffi au bonheur lyonnais. Mais la patience sera-t-elle la même cette saison ?