L'OL ne sort pas la tête de l'eau et concède le nul contre Toulouse

Attendu au tournant après deux sorties ratées en Ligue 1 et Coupe de France, l'OL ne s'est pas rassuré. Dans un match sans saveur, les Lyonnais concèdent le nul face à Toulouse (0-0).

Une semaine après le revers à Brest et trois jours après la honteuse sortie à Bourgoin, l’OL était déjà de retour pour tenter de se laver la tête. On dit souvent qu’il faut rapidement enchaîner pour éviter de cogiter trop longtemps, et dans leur malheur, les Lyonnais avaient cette chance avec la réception de Toulouse ce samedi à Décines. Sortis sans honneur de la Coupe de France, ils étaient forcément attendus au tournant afin de relever la tête et surtout de profiter de ce week-end de Ligue 1 pour se rapprocher des objectifs européens de fin de saison.

Dans cette soirée glaciale de janvier, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne se seront clairement pas rassurés dans le jeu. Ils auraient au moins pu assurer l'essentiel avec les trois points, mais il aurait fallu en montrer bien plus. Pas de quoi satisfaire donc les 42 750 spectateurs présents au Parc OL, logiquement déçus de ce nul 0-0. Les supporters n’avaient d’ailleurs pas oublié la désillusion berjallienne avec deux banderoles du côté du Virage Nord, avançant le mot honte. Néanmoins, le choix avait été fait de pousser la bande de Pierre Sage pour se remettre les idées en place.

0 tir cadré à la pause

Le soutien populaire n’a malheureusement pas tout fait changer en un claquement de doigts. Cette formation lyonnaise est dans le creux de la vague et cherche par tous les moyens à se rassurer. Cela s’est d’ailleurs ressenti dans le jeu pratiqué avec quasiment aucune prise de risque dans les passes ou dans les enchaînements. Toulouse avait certes choisi de poser le bus entre Rhône et Saône, le manque d’inspiration a été criant côté lyonnais. Rayan Cherki s’est essayé à quelques percées, mais cela a été avant tout des initiatives solitaires, n’entrainant pas grand-chose. Pour preuve, l’OL a fini la première mi-temps avec zéro tir cadré, faisant passer à Guillaume Restes une soirée plutôt tranquille. C’est d’ailleurs plus Lucas Perri qui a été mis à contribution.

Les changements n'ont rien apporté de neuf

Sur une frappe sans danger de King d’abord (10e) avant de devoir s’employer dès le retour des vestiaires sur deux frappes puissantes presque coup sur coup (48e, 50e). Il avait également réussi à s’interposer devant King avant de devoir s’incliner face à Aboukhlal qui avait bien suivi. Fort heureusement, la VAR et une position de hors-jeu au départ de l’action a empêché l’OL de sombrer un peu plus. Cependant, cela n’a pas servi d’électrochoc avec une possession stérile ne débouchant à rien.

Pierre Sage a bien tenté d’apporter un peu de folie avec Malick Fofana, remplaçant un Saïd Benrahma encore trop brouillon, mais la frappe du Belge, la première cadrée pour les Lyonnais à la 70e minute, a simplement fait briller Restes. Le portier toulousain a dû s'interposer une deuxième fois sur une tête de Tagliafico (82e), mais il n'a clairement rien eu d'autre à faire. Ayant l'occasion de se rapprocher du podium, l'OL laisse encore filer une belle opportunité.