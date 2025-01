L’OL féminin s’est remis en selle, après l’épisode douloureux de la Coupe de France, sur la pelouse du Parc des Princes samedi soir (0-2). Les Lyonnaises creusent l’écart, au classement, avec le PSG.

Une réaction était attendue contre le PSG. Après leur surprenante élimination en Coupe de France contre Reims (0-0, t.a.b. 10-9), les Fenottes devaient rectifier le tir en Première Ligue. "C'est d'une importance capitale. Quand on joue à l’OL, on se doit de terminer première et de remporter le maximum de trophées. On ira à Paris en étant très conquérantes, avec l’objectif de gagner les trois points et de mettre de la distance entre Paris et nous", appelait d’ailleurs de ses vœux la capitaine Wendie Renard. L’OL devait montrer qu’à Reims, il s’agissait d’un simple accident de parcours.

Dumornay signe son retour

Sur la pelouse du Parc des Princes, les Rhodaniennes ont fait ce qu’il fallait pour passer à autre chose. Bien en place, dans un système en 4-3-3, les Lyonnaises s’illustrent au bout de huit minutes de jeu grâce à une revenante. Alignée à la pointe de l’attaque rhodanienne, après une absence de deux matchs, Melchie Dumornay montre la voie aux siennes (0-1, 8ᵉ).

L'OL consolide sa première place sur le PSG

Face à une équipe du PSG, guère dangereuse, l’OL, assez consistant dans l’entrejeu, double la mise par l’intermédiaire de Kadidiatou Diani. L’ancienne Parisienne parfaitement servie par Melchie Dumornay ne laisse aucune chance à la gardienne du PSG (0-2, 31ᵉ). En fin de rencontre, le PSG a bien tenté d’un peu titiller l’OL. En vain. Solides, les joueuses de Joe Montemurro remportent en toute logique cette rencontre sans encombre. Cette victoire en terre parisienne permet à l’OL de consolider sa première place du Championnat avec 7 points d'avance sur le Paris FC et 8 sur son adversaire du soir.

Tirage de la Ligue des champions

Sans Coupe de France, les Lyonnaises vont avoir une semaine de repos forcé et peuvent attendre tranquillement le tirage au sort du 7 février prochain pour savoir qui de Manchester City, du Bayern de Munich ou du Real Madrid, elles affronteront, en mars prochain dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions.