Incapable de se montrer suffisamment précis devant la cage rémoise, l'OL féminin a été éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France. Une nouvelle sortie aux tirs au but (0-0, 10-9 tab).

L'OL féminin a été très (trop) timide pour son entrée en lice en Coupe de France. Opposé à Reims pour son 16es de finale, il a eu bien du mal à entrer dans son match. En témoigne son faible nombre d'occasions lors des 45 premières minutes. Les Fenottes n'ont rien eu à se mettre sous la dent, hormis des approximations techniques et de rares initiatives individuelles peu payantes.

Au contraire, c'est leur adversaire qui s'est procuré la meilleure occasion du premier acte, avec une frappe sur la barre à la 27e minute. Obligé de montrer un meilleur visage après la pause pour espérer se qualifier, l'Olympique lyonnais a légèrement accéléré la cadence. On retiendra surtout les tentatives de Tabitha Chawinga (51e), Ada Hegerberg (53e) ou encore Lindsey Horan sur coup franc (54e), puis Kadidiatou Diani (85e). La prestation a néanmoins été plus que poussive, et les Rémoises ont obtenu ce qu'elles voulaient, à savoir les tirs au but, malgré une dernière énorme occasion pour Chawinga (90e).

Hegerberg et Benkarth manquent la cible

A ce petit jeu, ce sont les Champenoises qui ont été plus solides. Dans une séance à rallonge (10 à 9), Hebergerg et Laura Benkarth ont raté leur tentative respective. Une vraie déception pour ce groupe, qui visait le triplé national. Comme en 2024, il ne gagnera pas la Coupe de France, étant éliminé encore plus tôt, dès son entrée en lice.

Dans des conditions très limites, entre un terrain à peine praticable et des projecteurs éclairant tout juste la pelouse lors du premier acte, ne rendant pas honneur à la compétition, l'OL a échoué à se dépêtrer du piège rémois. Il va désormais falloir se concentrer sur le championnat et la Ligue des champions, mais surtout digérer ce résultat très décevant pour une équipe se voulant ambitieuse. Pour se remettre dans le bain, un déplacement à Paris samedi prochain est au programme.

Tirs au but pour l'OL : tentatives réussies par Horan, Diani, Damaris, Le Sommer, Huerta, Carpenter, Gilles, Sombath, Chawinga ; manquées par Hegerberg et Benkarth.