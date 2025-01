L’OL Académie également cédée par Textor ?

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Comme l’Arena ou encore la franchise de l’OL Reign, John Textor serait en passe de céder le bail et les locaux de l'Académie, situés à Meyzieu, à Michele Kang. Officiellement pour rapprocher les jeunes du centre des pros.

C’est une nouvelle qui risque de secouer un peu plus le microcosme lyonnais. Il n’y a qu’à voir la réaction du maire de Meyzieu pour comprendre que la volonté de John Textor est loin d’avoir totalement ses partisans. "Merci pour l’info John Textor, peut-être aurions-nous dû en parler avant…", a écrit Christophe Quiniou sur X. Selon les informations de L’Équipe, le propriétaire de l’OL réfléchirait sérieusement à céder le bail et les locaux de l'Académie, situés à Meyzieu, à Michele Kang. Une cession qui rapporterait 20 millions d’euros et qui pourrait permettre à l’OL féminin d’avoir un terrain permettant possiblement de construire le fameux stade attendu. Cela permettrait également de renforcer la part de Kang (52%) dans la section féminine. Cette dernière aurait ainsi une structure entièrement dédiée au développement du football féminin à Lyon, comme souhaité par la femme d’affaires américaine.

Une vision à court terme pour du cash ou vrai regard sur le futur ?

Toutefois, se pose la question de l’avenir de l’Académie masculine. Officiellement, la volonté de John Textor de céder le bail et les locaux de Meyzieu serait avant tout pour recentrer les activités masculines autour de Décines et ainsi retrouver un peu de ce qui voyait à Gerland. À savoir le centre d’entraînement de l’équipe professionnelle et le centre de formation à quelques mètres l’un de l’autre. Depuis 2016 et l’arrivée de l’OL à Décines, l’éloignement entre le stade et l’Académie a souvent été pointé du doigt. Reste désormais à savoir le plan de bataille puisqu’il va falloir construire un nouveau centre aux abords du Parc OL et que la nouvelle Académie ne se construira pas en un claquement de doigts.