Face à des discussions au point mort avec le LOU pour une venue à Gerland, l’OL féminin observe la possibilité d’aller jouer au stade Balmont à La Duchère. Avec la création d’une nouvelle enceinte.

L’OL féminin bientôt à La Duchère ? Ce n’est pas vraiment ce qui était prévu initialement pour les dirigeants lyonnais, mais le quartier du 9e arrondissement est désormais un candidat crédible. Depuis plusieurs mois, Michele Kang et Vincent Ponsot sont en discussions avec le LOU pour pouvoir partager le stade de Gerland à compter de la saison prochaine. Seulement, ces négociations seraient au point mort et auraient poussé le club lyonnais à revoir sa position sur le dossier du stade Balmont.

Présent sur le plateau de BFM Lyon jeudi, Jean-Christophe Vincent, le président de Lyon-La Duchère s’est montré pour, bien que non-décisionnaire. "Depuis le départ, je pense que c’est la bonne solution, on verra bien ce que le maire de Lyon et la présidente de l’OL Michele Kang décideront. Il y a des tas de raisons pour que l’OL féminin vienne à La Duchère. Il manque une locomotive pour tirer vers le haut ce quartier. Je pense que l’OL serait particulièrement bienvenu dans ce rôle-là. Dans les échanges que j’ai eus avec Michele Kang, il me semble que c’est une idée qui lui plait."

"On peut construire un stade de 35 000 places"

À l’heure actuelle, le stade Balmont accueille l’équipe fanion qui évolue en National 3 avec la réserve de l’OL. D’une capacité de 5 000 places, il n’a jamais vraiment été rénové et ne correspond pas à l’heure actuelle aux ambitions de Michele Kang. Seulement, un projet de construction et de rénovation a été posé sur la table par le président de La Duchère et certains entrepreneurs. "Selon ce que veut faire l’OL féminin, ce sera beaucoup plus que 10 millions d’euros. On a montré qu’on était capable d’intégrer un nouveau stade. On pourrait construire un stade jusqu’à 35 000 places." Michele Kang visait plutôt les 15 000, mais un projet XXL montre à la présidente américaine que le potentiel est là. De quoi faire pencher la balance avec l’arrivée promise du tramway en 2030 ?