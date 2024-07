Grégory Doucet milite pour voir l’OL féminin à Gerland

Avec la présence de Michele Kang jeudi à Décines pour le match de l’équipe de France féminine, la question de l’implantation de l’OL féminin est revenue sur la table. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, pousse pour voir le club lyonnais trouver un accord avec le LOU.

Il y avait du beau monde en tribunes à Décines jeudi soir pour l’entrée en lice de l’équipe de France féminine aux Jeux olympiques 2024. En attendant la reprise fixée au 1er août, Joe Montemurro a pu observer certaines de ses futures joueuses aux côtés de Vincent Ponsot et Michele Kang, présente au Parc OL pour l’occasion. La patronne de l’OL féminin a pu échanger avec son prédécesseur Jean-Michel Aulas, présent également dans l’enceinte décinoise mais aussi avec Grégory Doucet. Le maire de Lyon avait pris place aux côtés de la propriétaire américaine et de Philippe Diallo, président de la FFF. Le sujet de la future implantation de l’OL féminin a-t-il été abordé jeudi soir ? La réponse doit très certainement être positive, car cela reste un dossier qui anime le microcosme sportif lyonnais.

"La Ville de Lyon est prête à prendre sa part"

Kang n’a pas caché son désir de voir la section féminine quitter Décines pour évoluer dans un stade plus grand et est depuis à la recherche de la perle rare. Des discussions ont débuté avec le LOU pour une venue à Gerland, mais le dossier traîne en longueur et ce n’est désormais que pour une arrivée dans un an que le projet est discuté. Arrivera-t-il jusqu’à son terme ?

Difficile à dire, car les contraintes sont nombreuses, mais Doucet milite pour ce retour de l’OL à Gerland. "Moi, en tant que maire qui aime sa ville, qui aime le foot et qui est féministe, c’est à Lyon intra-muros que je souhaite voir jouer l’équipe féminine, a-t-il déclaré à nos confrères du Progrès. Je serai très heureux, comme tous les Lyonnais, que l’OL retrouve Gerland. Les grandes heures de l’OL, c'est à Gerland qu’on les a connues. Mais aujourd'hui, les discussions se font entre M. Ginon et Mme Kang."

Toutefois, s’il assure ne pas vouloir s’immiscer dans les discussions, le maire de Lyon est prêt à faciliter un possible accord et fait même un pas vers le LOU. "S’il y avait un deal passé avec Michele Kang, je serais prêt à ce que la Ville de Lyon prenne sa part et à réaliser les aménagements nécessaires pour faciliter l’entraînement des joueurs du LOU."