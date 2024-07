Si rien n’est encore bouclé, le départ de Jake O’Brien ne fait malgré tout que peu de doutes. À la recherche de liquidités, l’OL se retrouve à devoir vendre un élément pas forcément conditionné à quitter le club. La faute à des dossiers qui ne se règlent pas.

Cinq millions d’euros. C’est au 26 juillet 2024 ce qui est entré dans les caisses lyonnaises pour le mercato estival dans le sens des départs. Skelly Alvero a quitté l’OL il y a un mois et demi et pourtant, il est à ce jour l’unique vente réalisée par le club durant cet été. Tino Kadewere et Henrique ont, eux aussi, mis les voiles, mais sans que cela vienne booster le compte en banque de l’OL. Avec encore un mois de mercato, l’heure n’est pas à dire qu’il y a urgence, mais l’OL a clairement toutes les peines du monde à alléger son effectif.

David Friio souhaite passer le groupe de Pierre Sage de 37 à 25 joueurs sur le mois qu’il reste ? L’objectif est louable, mais la direction prise depuis maintenant cinquante jours ne pousse pas à l’optimisme. Quand l’OM arrive à se débarrasser de certains éléments, tout en faisant rentrer de l’argent, son homologue fait, lui, le listing des joueurs qui pourraient partir. Ils sont certes nombreux, mais combien seront vraiment vendus ?

Un mercato qui devrait s'accélérer à la mi-août

À l’heure d’écrire ces lignes, la tendance la plus probable est à celle d’un départ de Jake O’Brien dans les jours et semaines à venir. Le défenseur irlandais est ironiquement celui qui a la plus grosse cote actuellement dans l’effectif lyonnais. Un comble pour un joueur qui n’avait pas encore goûté à un championnat de haut niveau il y a encore un an. Seulement, l’OL s’est quasiment résolu à vendre le natif de Cork. D’abord parce que sa valeur est élevée et que le club pourrait en tirer plus de vingt millions d’euros. Ensuite, parce qu’il n’a pas vraiment le choix. Les dirigeants ont promis 100M€ de ventes à la DNCG d’ici au 1er septembre.

Dans leur feuille de route, ils avaient sûrement tablé sur une vingtaine de millions pour Caqueret, une somme similaire pour Cherki et espéraient voir quelques ventes surprises comme celles de Kumbedi ou encore Orban rapprocher le club de cet objectif de la centaine. Seulement, personne ne se pousse au portillon. Dans l’environnement lyonnais, on met l’accent sur un mercato qui devrait se décanter à la mi-août, mais l’OL peut-il se permettre d’attendre encore trois semaines ? Non, et Pierre Sage a encore rappelé que travailler avec un effectif pléthorique était contre-productif. Alors, il faut faire des choix de raison et la vente de Jake O’Brien en a les contours.

Vers des solutions à l'amiable pour soulager la masse salariale ?

L’Irlandais n’est pas celui qui coûte le plus cher dans l’effectif de l’OL. Son salaire est bien loin de celui d’un Anthony Lopes ou d’un Dejan Lovren sur lesquels le club ne semble plus compter. Mais, comme on le répète souvent dans "Tant qu’il y aura des Gones", la soupe est bonne entre Rhône et Saône et les dirigeants paient aujourd’hui les pots cassés d’une direction précédente plutôt ouverte sur la discussion des salaires. Aujourd’hui, pour dégraisser, quelle solution reste-t-il ? Vendre des joueurs qui n’étaient pas forcément candidats à un départ, à moins d’une offre mirobolante comme O’Brien.

Pour les indésirables, la solution d’une rupture à l’amiable, comme cela avait été utilisé lors du mercato 2023, n’est pas à exclure. Si l’OL aimerait voir un club passer à l’action pour Lovren par exemple, le dossier a de grandes chances de se régler avec une poignée de main après que le club a donné au Croate une compensation de sa dernière année. Cela soulage la masse salariale bien trop imposante, mais ne fait rien rentrer dans les caisses. C’est un casse-tête permanent qui se joue dans les têtes des dirigeants depuis maintenant plus d’un mois. Attendus pour leur capacité à renforcer le groupe de Pierre Sage, leur capacité à se débarrasser de "boulets économiques" va également être suivie avec attention. Et malheureusement, c’est un exercice bien plus compliqué.