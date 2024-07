Au lendemain de l’annonce de Pierre Sage de devoir dégraisser l’effectif de l’OL, quatre joueurs se seraient vus signifier leur absence pour le stage en Autriche. Pour Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr et Florent Sanchez, l’avenir s’annonce loin de Décines.

À l’OL, on avait plutôt l’habitude de réfuter ce terme et de faire en sorte de ne pas installer de "loft". C’est pourtant bien ce qu’il risque de se passer cette saison sous les commandes de Pierre Sage. Non pas que l’entraîneur lyonnais soit pour ce genre de pratique, mais avec un effectif de 27 joueurs, il avait concédé samedi le "besoin de dégraisser pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions". Il n’avait pas caché que des choix seraient faits et que certains joueurs se verraient priver de stage en Autriche à partir de lundi. Par les stratégies économiques qu’aimerait mettre en place le club, on pouvait à quelques noms près deviner une partie de ces "indésirables".

Sage : "La vérité du 15 juillet n’est pas forcément celle d’août"

Lundi, ils seront vingt joueurs de champs et trois gardiens à prendre la direction d’Innsbruck. Si Matéo Pereira, en convalescence depuis quelques jours, devrait laisser sa place temporairement, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr mais aussi Florent Sanchez ne seront eux pas conviés à ce déplacement, d’après L’Équipe. Tout sauf une surprise, puisqu’ils ont tous été plus ou moins placés sur la liste des joueurs transférables. Mais comme nous l’a confié Pierre Sage samedi, "la vérité du 15 juillet n’est pas forcément celle d’août". Il faudra malgré tout réussir à concerner de nouveau un de ces éléments, laissé sur le carreau pendant une partie de la préparation.