OL - Mata : "Avec l'Europe, les ambitions seront différentes"

Assez bien en jambes samedi face à Chassieu-Décines, l’OL n’a qu’une semaine d’entraînement. Le plus gros du travail va s’effectuer en Autriche à partir de lundi.

Trois périodes de trente minutes qui se sont finalement découpées en six temps de quinze minutes pour les joueurs de l’OL. Pour ce premier match de la préparation estivale contre Chassieu (7-0), Pierre Sage avait choisi de travailler sur des petites séquences de jeu afin d’avoir un minimum de déchets et donc de travailler du mieux possible. La formation lyonnaise n’a certes repris que le vendredi 5 juillet, mais son entraîneur a déjà posé les bases d’un travail à la fois technique et physique.

Quand le premier onze entamait la rencontre contre Chassieu-Décines samedi, le reste du groupe s’était mis à l’écart pour une séance avec Damien Della Santa et Jorge Maciel. Le roulement a duré pendant 90 minutes, avec au final une bonne session de travail. Pas de quoi enlever le sourire à Clinton Mata après la rencontre. "Ça fait du bien de retrouver des sensations, de retrouver le terrain et de jouer avec eux. C’est une bonne première collective."

"Ça va envoyer en Autriche"

Le score final est avant tout anecdotique pour cette première sortie de la saison, mais fait du bien au moral. Car le gros du travail est en approche. En prenant la direction de l’Autriche, l’OL se lance dans son gros stage de l’été avec dix jours dans les montagnes autrichiennes. Les joueurs sont conscients que la période ne sera pas une partie de plaisir. "C’est normal, surtout quand on sait qu’aujourd’hui on a l’Europe et que les ambitions seront aussi différentes par rapport à l’année dernière. En Autriche, ce sera un peu plus poussé, ce qui est tout a fait normal. On est bien, mais on sait qu’en stage, ça va vraiment envoyer et que l’intensité va augmenter aussi."

L’avantage que les coéquipiers de Clinton Mata ont consiste dans le fait que Pierre Sage aime travailler avec le ballon. Et cela fait logiquement mieux passer la pilule.