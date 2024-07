Pour son premier rendez-vous de la préparation, l'OL affrontait Chassieu-Décines ce samedi au centre d'entraînement. Dans une large revue d'effectif, les Lyonnais se sont facilement imposés (7-0).

Le score (7-0) reste anecdotique et pourtant, commencer par une victoire fait forcément du bien au moral des troupes. Ce samedi, Pierre Sage n’attendait pas spécialement un succès pour la première sortie amicale de l’OL contre Chassieu-Décines. Ce qu’il souhaitait avant tout était de voir ses joueurs montrer un visage conquérant et des principes de jeu travaillés depuis la reprise du 5 juillet.

Il était notamment question du pressing haut et sur ce point, l’entraîneur lyonnais a certainement été content du rendu. Oui, ce n’était qu’une équipe de National 3 en face, mais la saison dernière avait montré que le visage en préparation pouvait influer sur le début d’exercice. On est encore loin du 16 août et du déplacement à Rennes et il n’y a pas de conclusion à tirer de ce premier rendez-vous. L’OL s’est logiquement imposé contre son voisin de Chassieu.

Un public au rendez-vous

Pas de conclusion dans le jeu, mais bien en tribunes. Après une seconde partie de saison plus que réussie sous les ordres de Pierre Sage, l’attente était clairement au rendez-vous ce samedi en début de soirée à Décines. À l’image des derniers mois de l’exercice précédent, le public a répondu présent pour cette première en 2024-2025. La tribune du terrain Gérard Houllier était comble avec 1 600 spectateurs et notamment les kops. En renouant avec des matchs à la maison, l’OL voit que ses supporters sont toujours bien là. Et le déroulé du match n’a que favorisé cette ambiance festive en ce jour de feux d’artifice un peu partout dans le Rhône. Il y avait bien cinq divisions d’écart entre les deux équipes et il n’a fallu qu’un quart d’heure aux Lyonnais pour prendre le large avec Johann Lepenant (10e) et un penalty d’Orban (15e).

Premiers pas en pros pour Perret et Molebé et premiers buts

En découpant le match en trois temps de 30 minutes, Pierre Sage avait l’intention de faire tourner son groupe avec des gros blocs d’intensité. Finalement, ce match s’est transformé en des sessions de 15 minutes avec deux onze bien distincts qui ont enchaîné les quarts d’heures pendant 90 minutes. Le doublé de Lepenant (43e), loin d’être anecdotique pour le joueur, a corsé un tableau d’affichage qui est monté jusqu'à sept avec Baldé (68e) mais aussi les premiers buts des jeunes Romain Perret et Enzo Molebé, avec un but pour le premier (58e) et un doublé pour le second (83e et 89e). Avec les premiers pas d'Abner et Moussa Niakhaté., la soirée a été bonne et simplement noirci par les sorties sur blessure de Nemanja Matic (54e) et Ernest Nuamah (85e).

Le onze de départ : Perri - Mata, Adryelson, Lovren, Abner - Akouokou - Baldé, Lepenant, Tolisso, Fofana - Orban

Le deuxième onze : Perri - Diomandé, O’Brien, Caleta-Car, Niakhaté - Matic - Caqueret, Sanchez - El Djebali, Perret, Benrahma

Sont aussi entrés en jeu : Lopes (45e), A. Sarr (52e), Maitland-Niles (76e), Nuamah (76e, ressorti à la 85e) et Molebé (76e)