Ce samedi (19h), l’OL reçoit Chassieu-Décines dans son centre d’entraînement. Pour ce premier amical, le club lyonnais a choisi de faire appel à l’un de ses clubs partenaires avec le CDFC. Anthony Stal, président du club, se félicite d’une telle affiche.

Olympique-et-Lyonnais : Comment Chassieu-Décines en arrive à jouer un amical contre l’OL ?

Anthony Stal : On est clubs partenaires. Que ce soit par mes activités professionnelles (société de BTP STAL) ou avec le club, on a d’excellents rapports avec l’OL. Quand on a eu la demande pour faire ce match et lancer la saison des uns et des autres, on a accepté avec plaisir parce que c’est une opposition qui nous permet de lancer la saison d’une belle manière. Après, on n’aura qu’une semaine d’entraînement dans les jambes, mais c’est avant tout un moment de cohésion. De profiter de l’instant et de faire le meilleur match possible pour commencer parfaitement cette saison. Mais on est très contents, bien évidemment. On est très heureux de la sollicitation de l’OL. C’est une excellente nouvelle pour notre club.

En tant que club partenaire, comment se passe la relation avec l’OL ?

On est membre du Réseau Sport comme une trentaine de clubs. On est très impliqués que ce soit sur les garçons et les filles et on a d’excellents rapports avec l’OL. Ils peuvent avoir un droit de regard sur certains de nos jeunes qui peuvent les intéresser et qui peuvent aussi faire l’objet de sollicitations extérieures. À ce jour, tout se passe très bien dans la relation avec l’OL, mais aussi leur cellule de recrutement chez les jeunes.

Ce samedi (19 heures), c’est un match senior donc c’est un autre niveau. Mais je dirai que cet amical est un match qui vient récompenser les excellentes relations qu’on a avec l’OL depuis toutes ces années. On se positionne vraiment en tant que club partenaire samedi pour pouvoir faire le meilleur match possible et que ça puisse permettre aux deux équipes de bien se préparer, même si ça ne sera pas de la même manière.

Au moment de la proposition, y a-t-il eu un doute d’accepter en raison de l’écart de division entre l’OL et Chassieu-Décines ?

Non parce que c’est le premier match de la saison pour les deux équipes, donc c’est avant tout de remettre les organismes en route sur un amical. Il n’y a aucune pression particulière, que ce soit de leur côté ou du nôtre. On y va pour essayer d’être la meilleure opposition pour l’OL. On a fait une saison dernière durant laquelle on a beaucoup appris en National 3. Il y a eu un départ très compliqué, mais derrière, on a eu de belles affiches qu’on a su remporter et qui nous ont donné de l’expérience et de l’exigence. On a recruté cet été, donc ça va aussi nous permettre de voir si nos recrues sont présentes. Même si, bien sûr, il n’y a qu’une semaine d’entraînement et que c’est trop tôt pour juger. Mais ça nous permettra de voir les premiers automatismes comme un cador de Ligue 1.

Stal : "On apprécie le regard de Sage sur les clubs régionaux"

Vous allez jouer au GOLTC. L’idée de jouer sur l’un de vos terrains a-t-elle été envisagée ?

Ça nous a été proposé immédiatement de jouer au GOLTC. C'est une bonne chose parce qu’actuellement, nos terrains sont réquisitionnés pour les Jeux olympiques. C’est assez naturellement que l’OL s’est proposé de faire cette rencontre dans leur centre d’entraînement. Ça nous va bien, c’est un stade dans lequel on a nos repères puisqu’on a joué la réserve la saison dernière. Chassieu-Décines et l’OL, on est sur le même territoire (rires). Je n’aurais pas la prétention de dire qu’on joue quand même à domicile, mais c’est de loin le plus court déplacement (sourire). On est vraiment content de ce match, mais on le prend avec grand sérieux.

Que ce soit pour nous ou pour l’OL, il faut que ce soit la meilleure opposition possible pour pouvoir travailler au mieux. Andrea Damiani (entraîneur de Chassieu-Décines) et Pierre Sage se sont croisés sur des examens et diplômes. Je sais que ce sont deux coachs qui s’apprécient. Sincèrement, on apprécie aussi le regard que porte Pierre Sage sur les clubs régionaux qui essayent de se développer. C’est très appréciable.

Vous avez parlé de N3. Quel va être l’objectif de Chassieu-Décines cette saison ?

Vous savez, la poule K de la saison dernière était considérée comme la plus difficile de National 3. Même certains organismes comme la DNCG nous l’a dit au moment de notre passage ces dernières semaines. C’était une poule très intéressante où on a croisé la réserve de l’OL. Cette année, on s’attend au moins au même type de concurrence, même si les poules ne sont pas encore tombées. Ça va être une saison encore assez longue et dense. La différence est qu’on l’aborde bien mieux à Chassieu-Décines que l’exercice précédent.

Quand on est dans l'euphorie de la montée, on n’avait peut-être pas aussi bien préparé la saison que celle qui arrive. Que ce soit en termes de recrutement ou de l’environnement et des moyens autour de cette équipe. On est un peu plus ambitieux, même si on reste humbles aussi (sourires). Par défaut, j’ai envie de jouer le haut du tableau, mais on sait qu’on aura une grosse adversité.