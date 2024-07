OL : Sage se sait "attendu mais c’est une bonne chose"

Une semaine après la reprise de l’entraînement de l’OL, Pierre Sage s’est présenté pour la première fois devant la presse ce jeudi. Fraîchement titulaire du BEPF et prolongé de deux saisons, l’entraîneur lyonnais attaque cette préparation avec sérénité et veut de la continuité.

Pierre Sage, comment se passe cette première semaine d’entraînement ?

Ça se passe très bien, on est rentré tout de suite par des formes jouées pour mettre les joueurs en situation. On est très content du rendu pour le moment. On arrive à atteindre les objectifs qu’on se fixe et ce qui découle du jeu. Donc, on avance sur le jeu et sur le développement des capacités à jouer.

L’intensité est déjà là, où est-elle programmée pour le stage en Autriche ?

C’est parti très fort dès la première séance. L’intensité a été présente dès la première séance. Notre volonté est de toujours s’entrainer avec cette intensité-là afin d’être capable de la mettre en match. L’idée est de créer un fonctionnement sur les deux trois premières semaines pour avoir un rythme de croisière et de compétition à partir de la semaine 3 ou 4 en fonction de l’avancée des uns et des autres. Mais notre ligne de conduite est à peu près celle-là.

"On peut aller plus loin dans le processus du jeu"

En quoi une préparation avec la Coupe d’Europe diffère-t-elle par rapport à la saison dernière ?

Malheureusement, celle de la saison dernière, je n’ai pas pu la préparer donc je n’ai pas d’éléments comparatifs. Le fait d’avoir une compétition supplémentaire rentre parfaitement dans la méthodologie que l’on souhaite parce qu’on se prépare à jouer une première fois avant de récupérer pour pouvoir jouer une deuxième fois dans la semaine puis récupérer pour jouer une troisième fois. C’est le rythme qu’on avait déjà l’an dernier, sauf que la session de milieu de semaine était une opposition à haute intensité à l’entraînement plutôt qu’un match de Coupe d’Europe.

C’est votre première préparation estivale, comment l’abordez-vous personnellement ?

Avec deux mots forts : de la sérénité puisqu'on est dans cet état d’esprit depuis janvier, donc il n’y a pas de raison qu’on change à ce niveau-là. Et de la continuité ensuite parce que c’est agréable de retrouver les joueurs, de replacer des situations et de voir qu’ils n’ont pas remis à jour complètement le logiciel et qu’ils reviennent avec des choses, ce qui va nous permettre d’aller un peu plus loin dans les éléments. Ce qui est le plus important est que ça nous permet d’avoir du temps pour pousser un peu les choses et de les affiner.

"On doit confirmer ce qu'on a fait ces six derniers mois"

On ne vous avait pas revu depuis votre prolongation. Comment l’avez-vous vécu ?

Très content d’avoir pu prolonger cette aventure surtout dans ce club qui me tient vraiment à cœur et dans les conditions dans lesquelles cela s’est passé en fin de saison et qui nous ont permis de tous se réunir et de vivre des très bons moments ensemble même si la défaite en finale de Coupe de France a laissé un sentiment amer en fin de saison. Il a fallu attendre jusqu’au 5 juillet pour pouvoir retourner sur le terrain. C’est un super souvenir qu’on veut revivre et c’est dans cet état d’esprit là que je re-signe.

Avez-vous déjà établi votre groupe pour le stage en Autriche ?

On va attendre le match de samedi (contre Chassieu-Décines) puisqu’on a besoin de connaître les états de forme pour savoir qui partira en Autriche. Mais dans l’absolu, il y aura un groupe élargi.

Quelles sont les ambitions pour cette nouvelle saison ?

C’est de déjà confirmer ce qu’on a fait sur ce le deuxième semestre de la saison dernière. On a la volonté de s’inscrire positivement dans le Championnat. De faire valoir notre niveau de jeu au niveau de la Coupe d’Europe (Ligue Europa). Mais aussi d’exister en Coupe de France comme on l’a fait l’an dernier (finale contre le PSG). Et pourquoi pas faire mieux.