OL - Chassieu se jouera en trois mi-temps de 30 minutes

Ce samedi (19h), l’OL dispute le premier amical de sa préparation contre les voisins de Chassieu-Décines. La rencontre se jouera sous le format de trois mi-temps de 30 minutes.

D’un côté comme de l’autre, la question du résultat final sera loin d’être une priorité. Ce samedi, l’OL et Chassieu-Décines joueront leur premier match amical de l’été et avec très peu de séances dans les jambes. Du côté lyonnais, la reprise a eu lieu vendredi dernier et plusieurs doubles séances se sont déroulées durant la semaine. Pour les voisins de Chassieu, les retrouvailles avaient été fixées à lundi et c’est donc après seulement une petite semaine d’entraînement que les pensionnaires de National 3 vont se frotter aux joueurs de Pierre Sage. Ce dernier va pouvoir effectuer une première large revue d’effectif, lui qui compte 27 joueurs dans ses rangs depuis lundi.

Changements illimités durant les 90 minutes

Pour ce premier amical, les deux clubs se sont entendus pour mettre en place des règles spéciales. En effet, trois mi-temps de 30 minutes auront lieu avec deux minutes de pause entre les périodes. Les deux équipes pourront également effectuer des changements illimités avec plusieurs entrées en jeu. À 19h, les supporters présents au GOLTC devront donc pouvoir voir les premiers pas de Moussa Niakhaté et Abner.