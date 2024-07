OL - Mercato : une porte de sortie en Serie A pour Diomandé ?

Laissé de côté par Pierre Sage depuis son arrivée sur le banc de l'OL, Sinaly Diomandé est candidat à un départ cet été. Le défenseur ivoirien ferait partie des noms observés par Bologne pour renforcer son secteur défensif.

Depuis le début du mercato, l’OL s’est avant tout illustré par sa capacité à recruter et à ne pas hésiter à dépenser pour se renforcer. Une stratégie qui plait, mais le club lyonnais doit malgré tout réussir à vendre. Certains par obligation contractuelle comme Rayan Cherki, d’autres pour se délester de lourds salaires. Sinaly Diomandé ne fait pas forcément partie de cette seconde catégorie, mais avec un contrat qui se termine en 2025 et surtout un temps de jeu famélique depuis maintenant plus de six mois, le défenseur ivoirien ne fait clairement plus partie des plans lyonnais. Présent à la reprise vendredi dernier, Diomandé reste avant tout candidat à un départ et le club verrait d’un bon œil cette vente. Même si elle ne rapportait pas grand-chose.

Bologne jouera la Ligue des champions

Encore faut-il qu’il y ait des prétendants… En ne jouant pas depuis novembre, Sinaly Diomandé a forcément perdu de la valeur et les courtisans de l’époque (Rennes, Strasbourg, Salzbourg) se sont tournés vers d’autres pistes. Toutefois, une piste de choix viendrait de faire son apparition selon Sky Sport Italia et son journaliste Gianluica Di Marzio. Proche de perdre Calafiori en partance vers Arsenal, Bologne aurait coché le nom de Diomandé dans une liste de potentiels renforts. Aucune offre certes, mais le profil polyvalent de l’Ivoirien plait aux Rossoblù qui, rappelons-le, disputeront la Ligue des champions la saison prochaine.