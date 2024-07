Candidat déclaré et en pole pour le signer, le Borussia Dortmund tiendra désormais un accord de principe avec Rayan Cherki pour un contrat jusqu’en 2029. Seulement, le club allemand devrait vendre avant d’acheter le joueur de l’OL.

Son départ ne fait quasiment plus de doutes à présent. En plus de sorties médiatiques ressemblant plus ou moins à des adieux, Rayan Cherki est plus proche que jamais de quitter son club formateur qu’est l’OL. Sa situation contractuelle oblige, d’autant plus que la proposition lyonnaise pour une prolongation n’a pas convaincu l’entourage du joueur. Avec un an de contrat, difficile donc d’imaginer un avenir dans la capitale des Gaules pour le natif de Pusignan. Toutes les parties semblent s’être fait une raison et seule la destination future est aujourd’hui source de mystère. Quoique. Depuis deux semaines, le Borussia Dortmund semble avoir pris une longueur d’avance sur ses concurrents, à commencer par le PSG. Toutefois, Cherki est encore loin d’avoir rejoint la Bundesliga. Sky Deutschland a beau annoncer qu’un accord de principe a été trouvé entre le joueur et le BvB pour un contrat jusqu’en 2029, il resterait des détails à régler.

Dortmund doit vendre

Actuellement en pleine préparation des Jeux olympiques, Rayan Cherki sera-t-il un des joueurs marsupiaux avant le début de la compétition ? Selon nos confrères allemands, l’OL et le Borussia continuent de discuter, mais c’est avant tout du côté allemand que les choses pourraient traîner en longueur. Ces deux derniers jours, la formation entraînée par Nuri Şahin a enrôlé Anton et Guirassy. Le pensionnaire de Bundesliga serait donc avant tout à la recherche de ventes afin de renflouer les caisses avant de conclure définitivement l’arrivée de Rayan Cherki. De quoi repousser la signature, même si dans le camp du BvB l’optimisme reste de mise.