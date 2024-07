Mercato : après les millions sortis, l’OL doit en faire rentrer

Dejan Lovren et Anthony Lopes (OL) face à Elye Wahi, alors à Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant recruté presque sans compter ces derniers jours, l’OL n’a jamais autant investi ces dernières années. Seulement, les millions sortis n’ont pas encore été compensés par des ventes qui se font toujours attendre.

Plus de 150 millions d’euros. C’est la somme dépensée par l’OL après un mois de mercato, jour pour jour. En plus des différentes options d’achat levées, dont les dernières concernant Duje Caleta-Car et Mama Baldé, le club lyonnais n’a pas hésité à mettre plus de trente millions d’euros sur Moussa Niakhaté et huit sur Abner. Deux sommes qui ont fait grincer des dents chez les supporters, mais qui ne seront validées ou non que par le terrain. Pour cela, il va falloir attendre le 16 août prochain et la reprise de la Ligue 1 à Rennes. D’autres renforts auront-ils rejoint les rangs de l’effectif de Pierre Sage ?

À la recherche d’un milieu créatif notamment, l’entraîneur de l’OL espère logiquement que oui. Quoi qu’il en soit, ce groupe de 27 joueurs ayant repris le chemin de l’entraînement depuis vendredi (en attendant les huit autres internationaux) est amené à bouger, particulièrement dans le sens des départs. Et c’est là que le bât blesse depuis un mois. Le club septuple champion de France n’a toujours pas réussi à conclure de ventes. Il y a bien eu les 4,5 millions d’euros du Werder Brême pour enrôler définitivement Skelly Alvero mais cette somme fait bien maigre à côté de la balance des achats.

Quelles valeurs marchandes dans cet effectif ?

Libéré des contraintes de la DNCG, l’OL aurait malgré tout promis cent millions d’euros de ventes si l’on en croit certains confrères. Pas besoin d’avoir fait de longues études pour savoir que le compte est encore loin après un mois de mercato. Et la vraie question est de savoir comment atteindre cette somme… À la différence des autres saisons, les dirigeants du club ne pourront certainement pas compter sur une simple vente XXL, comme ce fut le cas avec Bradley Barcola, Lucas Paqueta ou encore Bruno Guimaraes, qui pourrait combler en grande partie cet objectif. L’OL va devoir vendre beaucoup, si l’on peut dire, et surtout être bon dans les négociations.

À l’heure actuelle, le départ de Rayan Cherki vers le Borussia Dortmund ne devrait rapporter "que" quinze millions d’euros, alors que le meneur aurait dû être dans la lignée des ventes citées précédemment. À côté de l’international Espoirs, les seuls bruits de couloir concernent Jake O’Brien avec des intérêts anglais. Là encore, difficile d’y voir vraiment clair sur les intentions lyonnaises, mais un chèque entre 25 et 30 millions d’euros va forcément faire réfléchir. Seulement, ces deux transferts, s’ils venaient à se concrétiser, ne rapporteraient qu’une petite cinquantaine de millions d’euros, sachant en plus qu’O'Brien n’est pas celui qui prend le plus de place dans la masse salariale.

Les joueurs en position de force

Et c’est là toute la difficulté lyonnaise. Certains des gros salaires du vestiaire sont sur le départ, à commencer par Maxence Caqueret. À la différence d’autres éléments comme Dejan Lovren ou Anthony Lopes, le milieu possède une vraie valeur marchande, mais c’est le calme plat. L’intérêt du Bayer Leverkusen n’est pas allé plus loin que cette prise de renseignements. Le départ du natif de Vénissieux représenterait pourtant une rentrée d’argent non négligeable et peut-être la dernière conséquente de ce groupe. Dix millions pour Saël Kumbedi serait clairement une belle affaire pour un désormais numéro 3, mais les dossiers Lopes, Lovren ou Diomandé ne rapporteront rien ou très peu. Ils coûtent aujourd’hui plus d’argent qu’autre chose au club.

Pour l’instant, et c’est malheureusement ce qui guette l’OL. Un confort de vie qui ne pousse pas à plier bagage rapidement et qui met finalement les joueurs en position de force. Faire preuve de patience dans ce mercato afin de se séparer d’éléments, c’est ce à quoi doivent se résoudre les Rhodaniens. Ce n’est pas forcément la meilleure des solutions au moment de préparer une saison, mais Pierre Sage va devoir aussi apprendre à gérer cette période durant laquelle les intérêts personnels ne sont pas forcément les mêmes que ceux du collectif.