Pierre Sage (@AFP) et Denis Valour (@Créteil Lusitanos)

Comme l’entraîneur de l’OL, Denis Valour est un adepte de la périodisation tactique. Lui et Pierre Sage semblaient destinés à travailler ensemble.

En même temps qu’il annonçait la nouvelle tant attendue de la prolongation de Pierre Sage, l’Olympique lyonnais confirmait la venue de trois nouveaux membres dans le staff. Jorge Maciel, Rui Lemos et Denis Valour complètent désormais une équipe comprenant entre autres Jamal Alioui, Damien Della Santa et Rémy Vercoutre. Un encadrement technique étoffé à l’intersaison, malgré les départs de Jérémie Bréchet et d’Antonin Da Fonseca à Lille.

En s’entourant de ces collaborateurs, le coach de l’OL a ciblé des profils adeptes, comme lui, de la périodisation tactique. Ce précepte, qui consiste grossièrement en la reproduction à l’entraînement d’un des quatre “moments du jeu” (transitions offensives ou défensives, organisation offensive ou défensive) pour ensuite l’appliquer en match, est le pilier footballistique principal de Pierre Sage. Et avec Denis Valour, le Jurassien est très bien tombé.

Passé par Toulouse, Lens, Auxerre...

Ancien joueur de l’ASOA Valence dans les années 90, ce défenseur élégant s’est tourné vers le métier d’entraîneur, tout d’abord avec les jeunes à Valence, puis à Toulouse, où il retrouve Elie Baup, qu’il avait déjà croisé lors d’un stage d’observation à Saint-Etienne. Il officie ensuite auprès d’Alain Casanova, toujours au TFC, avant un passage à Lens, un retour au centre de formation du club de la Haute-Garonne, un crochet par Créteil en National 2 et une pige à Auxerre jusqu’en juin 2023.

Un CV bien rempli, mais ce qui a certainement attiré Pierre Sage, c’est la connaissance de Denis Valour sur la question de la périodisation tactique, issue de l’école portugaise dont le tacticien rhodanien aime s’inspirer. “Il excelle sur cette thématique-là, cette capacité à avoir des séances qui se réalisent à travers des formes jouées, nous explique Jean-Christophe Hourcade, président de la société ACPA Performance qui supporte le projet soccer BI. Il a énormément travaillé sur ce sujet. C’est un spécialiste du travail intégré.”

Il a écrit un livre sur les méthodologies d'entraînement

Ce n’est donc pas surprenant de le voir débarquer au sein du staff en tant que coordinateur performance. Il faut dire que lui et le tout récent titulaire du BEPF ont beaucoup de choses en commun, au-delà de leur appétence pour cette méthodologie footballistique. “Ça ne m’étonne pas que Denis soit rentré là-dedans. C'est plus qu’un préparateur physique, il a une vraie réflexion sur le jeu. Il peut tenir le rôle d’adjoint, insiste Malick Vivant, actuellement sur le banc de l’Olympique Valence, en National 3. Pierre Sage aussi étant quelqu’un d’avant-gardiste à ce propos, ce n’est pas étonnant qu’il ait fait ce choix. Ils vont être dans la même lignée.”

Au début de l’année 2022, Denis Valour a même publié un livre, “La méthodologie de l’entraînement tactique du football complexe”, un projet qui lui a permis de faire la synthèse de toutes les méthodes qu’il a testées au cours de sa carrière. Défendant une approche globale lors des séances, il reste fidèle à son approche, celle de lier lors des exercices le physique, la technique, le mental et la tactique. Il encourage le développement d’une intelligence tactique individuelle et collective. Un discours qui a forcément dû parler au coach de l’OL lors de leurs échéances.

"Un homme de grande valeur"

Décrit comme un footballeur “très fort dans le duel, intelligent et bon dans la relance, avec aussi une saine agressivité dans le bon sens du terme” (Malick Vivant), le Drômois est également reconnu pour “ses qualités humaines, affirme Jean-Christophe Hourcade, qui le côtoie depuis plus de 20 ans. Il est très abordable, il est humble et est toujours dans la réflexion. Il a une vraie sagesse et est à l’écoute.”

Malick Vivant embraie. “C’est un super mec, quelqu’un de grande valeur”. Il se souvient d’ailleurs lorsque, plus jeune, il allait le voir disputer les derbies entre les deux équipes de Valence. Et même quand son club de toujours a déposé le bilan en 2005, Denis Valour n’a pas hésité à reprendre une licence avec quelques anciens. “Il a joué les six premiers mois pour dépanner. Cela avait permis à l’équipe de repartir en DH sur un nouveau projet”, se souvient le technicien valentinois.

Pensant d’abord “au football avant de penser préparation physique”, Denis Valour aura certainement un rôle assez large au sein de l’encadrement lyonnais. Une compétence précieuse car il permettra à Pierre Sage d’avoir un regard plus large sur le terrain. Et puisque humainement, les deux hommes partagent a priori de nombreuses similitudes, on se dit que cette collaboration tombe finalement sous le sens.